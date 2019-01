Naturgy ha estat reconeguda per vuitena vegada consecutiva com a líder mundial per la seva acció enfront del canvi climàtic, segons l'índex elaborat per CDP, l'organització sense ànim de lucre que analitza anualment l'acció climàtica de les principals companyies a nivell internacional.





De les 6.937 empreses que han reportat informació, la companyia energètica figura entre les 126 empreses a nivell mundial que han obtingut la màxima qualificació possible en la categoria de canvi climàtic (A), sent a més l'única companyia energètica espanyola i una de les cinc companyies de serveis públics a nivell global en aconseguir-ho, segons destaca en un comunicat.





La companyia ha estat reconeguda per la seva actuació en la reducció d'emissions, la gestió de riscos associats al canvi climàtic i la promoció d'una economia baixa en emissions de carboni.





Per a la directora d'Innovació, Prevenció, Medi ambient i Sostenibilitat de Naturgy, Mónica Pont, "aquest reconeixement avala les actuacions que des Naturgy estem duent a terme per ser un actor clau en la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic".





"En el context actual, les companyies vam jugar un paper destacat en el canvi cap a un model descarbonitzat. Per aquest motiu, el nostre pla estratègic 2018-2022 recull una important aposta per les energies renovables, en què invertirem prop de 1.000 milions d' euros fins al 2020, així com plans de creixement per al gas renovable i serveis d'eficiència energètica per als nostres clients", ha destacat.





Durant 2017, la companyia energètica indica que va contribuir a evitar l'emissió de 129 Mt de CO2, gràcies a la substitució d'altres combustibles fòssils per gas natural, a l'activitat de plantes elèctriques d'origen renovable i l'estalvi i eficiència energètica.