Barcelona, ciutat de l'estudi per entendre com adaptar a l'envelliment poblacional

Barcelona, Manchester, Oslo, Amsterdam, Göteborg, Saragossa, Hengelo i Nantes han iniciat un estudi internacional que analitzarà quines són les polítiques més efectives per adaptar a l'envelliment progressiu de la societat, ha informat aquest dissabte a Ajuntament de Barcelona en un comunicat.





La iniciativa, sorgida del Grup de Treball sobre Envelliment Urbà de la Xarxa Eurocities, ha guanyat així un dels projectes de cooperació de l'European Observation Network for Territorial Development and Cohesion (Xarxa Europea d'Observació per al Desenvolupament Territorial i la Cohesió, Espon, per seves sigles en anglès).





L'estudi compta amb un pressupost específic de 270.000 euros i es desenvoluparà íntegrament durant l'any 2019, mentre que el programa Espon va ser aprovat per la Comissió Europea el 2015 i està ideat per millorar l'eficàcia de les polítiques de cohesió social de la Unió Europea.





L'estudi parteix de l'anàlisi prèvia que una de cada quatre persones que viu actualment en algun dels 28 països de la Unió Europea té 65 anys o més, mostra que aquest percentatge ha augmentat progressivament durant els últims anys i que addicionalment continuarà fent-ho en el futur més immediat.





Aquest envelliment progressiu té implicacions econòmiques pel que fa al mercat laboral, el sistema de pensions, els costos sanitaris i la provisió de serveis públics, però també implicacions socials pel que fa a la inclusió i a la participació social, així com implicacions físiques, en qüestions com la habitatge o l'ús de l'espai públic.









El projecte permetrà identificar quins són els reptes compartits, els factors d'èxit i els millors exemples a nivell europeu, amb l'objectiu d'elaborar una guia pràctica amb recomanacions específiques i bones pràctiques exportables a altres llocs.





Per això, els investigadors analitzaran documentació i dades de cada ciutat, d'elaborar mapes comparatius i realitzaran treball de camp específic amb entrevistes a persones responsables dels serveis municipals i entitats socials de referència.





Els investigadors també s'organitzaran grups de discussió amb persones grans per conèixer la seva vivència i reflexions en cadascuna de les ciutats analitzades.