El PP està disposat a pactar amb Vox a tot Espanya

El Partit Popular està disposat a pactar amb Vox a tot Espanya i repetir el que ha passat a Andalusia amb la finalitat que no governi el PSOE.









Aquesta és l'estratègia del PP de cara a les eleccions municipals i autonòmiques de maig per fer-se amb ajuntaments i comunitats autònomes, sempre que no hi hagi majoria d'esquerres.





Creuen que d'aquesta manera la dreta i la ultradreta poden fer-se amb comunitats fins ara socialistes, com Castella-la Manxa, Aragó i Comunitat Valenciana.





No tots els dirigents populars estan d'acord amb aquesta iniciativa, com és el cas d'Alberto Núñez Feijóo, Alfonso Fernández Mañueco i Borja Samper, però fonts internes asseguren que l'opinió majoritària és la de pactar amb Vox sempre que serveixi per arraconar el PSOE.





Des del PP, assenyalen que l'aposta de pactar amb Vox obligarà el PSOE a fer una reforma electoral perquè governi la llista més votada, una reforma que fins ara els socialistes s'han negat a acordar.