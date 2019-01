La víctima d'abusos sexuals de Montserrat organitza protestes a Barcelona

L'exscout del Monestir de Montserrat Miguel Hurtado, que la setmana passada va assegurar haver patit abusos sexuals per part del monjo Andreu Soler, i al qual recentment s'han sumat dues víctimes més, ha explicat que prepara diversos actes de protesta a Barcelona per a la primera setmana de febrer, i que comptaran amb activistes com el britànic Peter Saunders.





Una d'aquestes protestes serà davant la Catedral, on demanarà mesures perquè adoptin les diòcesis catalanes i la Conferència Episcopal Tarraconense, a més d'alertar de "diversos casos molt sagnants sortits a la llum pública i que s'han encobert".





Una altra es farà davant de la Generalitat per criticar que no s'ha aplicat la bateria de recomanacions proposades pel Síndic de Greuges, Rafael Ribó, després del 'cas Maristes', en un informe fa dos anys, a més de reclamar a tots els partits que "d'una vegada per totes es posin les piles" contra l'abús a menors.





També citarà els polítics catalans al fet que es comprometin a reclamar al Congrés que s'ampliï l'inici de la prescripció dels abusos a menors als 50 anys com proposen entitats com Save the Children, en comptes dels 30 que ha plantejat el Govern central.





Els actes comptaran amb activistes com el britànic Peter Saunders --que va ser víctima d'abusos i va ser expulsat de la comissió antipederastia del Vaticà, ha dit Hurtado--, amb el president de l'Associació Infància Robada (Air), Juan Cuatrecasas, i representants de la Fundació Vicki Bernadet.