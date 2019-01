Les infeccions actives pel virus de l'hepatitis C (VHC) a Espanya s'han reduït a la meitat en tres anys des de l'extensió dels tractaments antivirals d'acció directa, ja que el nombre de curacions ha superat amb escreix al de nous diagnòstics, segons estimacions d'investigadors del CIBER d'Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP) a l'Institut de Salut Pública de Navarra.





Segons la seva investigació, Espanya evidència "quantiosos avenços" en la detecció i tractament del VHC, la eradicació està fixada com un dels objectius de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) en 2030. En un treball publicat a la revista 'Plos ONE', aquests científics han analitzat i comparat la situació de les persones residents a Navarra amb diagnòstic d'infecció activa pel VHC a principis de 2015 i a finals de 2017. l'objectiu era avaluar l'impacte dels nous tractaments de l'hepatitis C en condicions de vida real.





Al començament de 2015, a Navarra havia 1.503 pacients amb hepatitis C activa, un 2,4 per 1.000 habitants. Al final de 2017, la prevalença havia disminuït un 47 per cent. Durant el període d'estudi s'ha aconseguit la curació de 984 casos, i es van detectar altres 333 nous casos d'infecció activa. En total, 852 amb infecció activa.





Els científics del CIBERESP precisen que, malgrat que aquestes dades s'han determinat a Navarra, són extrapolables a la resta d'Espanya com a estimació. Els casos prevalents i nous diagnòstics van ser més freqüents en homes nascuts entre 1950 i 1979, en persones amb VIH i en els estrats amb baixos recursos econòmics.





Així mateix, l'equip d'investigadors, liderat per Jesús Castella, ha analitzat en un altre estudi publicat a la mateixa revista científica com perceben els pacients la curació de la infecció pel VHC. "En un interval de tan sols 12 setmanes després de la finalització del tractament, els pacients van referir millores considerables en la morbiditat, disminució del dolor, ansietat i depressió, i millora en la valoració subjectiva de l'estat de salut, el que va redundar en una major qualitat de vida", detalla l'autora principal de l'article, Regina Juanbeltz.





ELS ANTIVIRALS D'ACCIÓ DIRECTA TENEN "ALTA EFICÀCIA"





D'acord amb les seves troballes, els antivirals d'acció directa han demostrat una "alta eficàcia" per aconseguir la curació de la infecció en pacients amb hepatitis C crònica. Aquest estudi observacional ha avaluat el canvi en la qualitat de vida relacionada amb la salut de pacients tractats i curats entre 2015 i 2016. Els pacients van completar un primer qüestionari abans d'iniciar el tractament i van tornar a contestar a les 12 setmanes després de concloure el tractament , abans de conèixer si realment havien curat la infecció.





Entre els resultats més destacats, es va produir una reducció en la proporció de pacients amb problemes de mobilitat (de 35% a 24%), dolor i malestar (de 60% a 42%), ansietat i depressió (de 57% a 44% ) i un augment general de l'escala d'utilitat. Així mateix, es van observar millores en la puntuació en pacients cirròtics i dels coinfectats amb el VIH.





EL COST DEL TRACTAMENT ES COMPENSA AMB L'ESTALVI A LA DESPESA SANITÀRIA





El grup del CIBERESP a l'Institut de Salut Pública de Navarra ha analitzat, a més, l'impacte econòmic de l'aplicació del Pla Estratègic Nacional de l'hepatitis C a Navarra, i ha conclòs que el cost del tractament amb antivirals "s'ha compensat en gran part "amb l'estalvi en despesa sanitària a mig termini i el seu impacte pressupostari preveu" un estalvi net "a partir del tercer any.





Els dos paràmetres determinants, indiquen els científics, han estat la disminució del preu del tractament i la resposta viral sostinguda en prop del cent per cent dels pacients tractats. Dels primers 656 pacients tractats, el 98 per cent va aconseguir resposta virològica sostinguda i el cost mitjà del tractament va ser de 18.743 euros per pacient, cost que va ser disminuint a mesura que va augmentar el nombre de pacients tractats.