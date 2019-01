La secretària d'Estat de l'Espanya Global, Irene Lozano, ha exposat aquest dimarts a Brussel·les la situació a Catalunya com a "exemple" de com la una campanya de "desinformació" pot perjudicar la democràcia, en un moment en què també des d'Europa es veu amb preocupació el risc d'ingerències polítiques durant la campanya electoral de les eleccions al Parlament europeu del proper maig.





"És un dels arguments que sens dubte utilitzarem i amb el que hi ha molta sensibilitat a Europa per por que les 'mentida news' afectin el procés electoral per al Parlament europeu", ha declarat Lozano en una trobada amb premsa espanyola a la capital europea, en ser preguntada pel context de la crisi catalana.





Encara que no ha volgut donar detalls de les eines que preveu el Govern central per contrarestar la difusió de notícies falses ('fake news'), Lozano ha apuntat que actuaran "quan sorgeixin complicacions".





"Totes les notícies falses que s'han viscut a Espanya serviran com a exemple", ha afegit, després d'apuntar que la propagació de notícies falses és un dels "reptes" més importants per a la democràcia a l'actualitat.





La secretària d'Estat ha opinat que en els últims anys "ha faltat construir una narrativa clara" a Espanya en defensa de la "fortalesa" dels seus 40 anys de democràcia i també destacar com el caràcter europeista del país pot ajudar a impulsar el projecte europeu de manera més general.





Lozano ha fet aquestes declaracions al final d'un viatge de treball de dos dies a Brussel·les programat per traslladar el mandat que ha rebut per reforçar la reputació d'Espanya fora de les seves fronteres.





Dimecres es desplaçarà a Londres, on té previst pronunciar un discurs a la Cambra dels Lords per invitació de la Cambra de Comerç hispanobritànica.





A Brussel·les, la secretària d'Estat va tenir dilluns una breu trobada amb el viceprimer ministre belga i responsable d'Exteriors, Didier Reynders, amb el qual va mantenir una xerrada d'uns "15 o 20 minuts" en què van abordar l'amenaça per a Europa de les notícies falses, però només van tractar "de manera tangencial" la situació de Catalunya, segons fonts oficials.





Les relacions entre Espanya i Bèlgica es van tensar amb la fugida de l'expresident català Carles Puigdemont a aquest país i el suport que va obtenir per part del partit nacionalista flamenc de la NV-A, que fins al desembre formava part de la coalició del Govern federal.





No obstant això, Lozano ha enfocat aquest viatge a explicar el seu projecte de defensa de la reputació democràtica d'Espanya al cos diplomàtic i eurodiputats espanyols a Brussel·les, així com a les institucions europees, a través de sengles trobades amb els portaveus de la Comissió Europea, Margaritis Schinas, i del Parlament europeu, Jaume Duch.





No hi ha hagut contactes amb altres membres dels governs federal o regionals belgues, ni amb empreses ni mitjans d'aquest país, segons han indicat fonts de la secretaria d'Estat, que precisen que aquesta tasca "política" no li correspon a Lozano.