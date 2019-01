​El Tribunal Suprem de Veneçuela prohibeix a Guaidó sortir del país

El Tribunal Suprem de Justícia (TSJ) de Veneçuela ha aprovat aquest dimarts la sol·licitud de la Fiscalia de prohibir la sortida del país de Juan Guaidó, autoproclamat "president interí", a més de l'alienació dels seus béns i el bloqueig d'actius.





"La Sala Penal del TSJ ha decretat (...) la prohibició de sortir del país sense autorització fins que culmini la investigació; prohibició d'alienar i gravar els béns de la seva propietat i el bloqueig i la immobilització dels seus comptes bancaris i/o qualsevol altre instrument financer en territori veneçolà", ha anunciat el president del TSJ, Maikel Moreno.





Hores abans, el fiscal general de Veneçuela, Tareck William Saab, havia anunciat l'obertura d'una investigació preliminar contra Guaidó.





Saab ha explicat en roda de premsa que des del 23 de gener, quan Guaidó es va declarar mandatari interí, "s'han suscitat fets violents, pronunciaments de governs estrangers i el congelació d'actius de la República, la qual cosa implicaria la comissió de delictes greus que atempten contra l'ordre constitucional".





El fiscal general ha subratllat que l'objectiu d'aquestes mesures cautelars és permetre al Ministeri Públic seguir recaptant prou "elements de convicció" per "aturar aquests actes que han malmés la pau de la República, la nostra economia i el patrimoni nacional".





Les mesures cautelars no inclouen la seva detenció, cosa amb la qual el mateix Guaidó ha especulat aquests dies. El també opositor Leopoldo López va ser arrestat i condemnat a gairebé 14 anys de presó per incitar a la violència durant les revoltes contra el Govern que va encapçalar el 2014.









Interrogat per la premsa sobre com interpreta aquest pas de la Fiscalia, Guaidó hi ha restat importància. "No estic desestimant una amenaça de presó, no vull que s'entengui així, però no hi ha res nou sota el sol", ha declarat, per apuntar que en realitat no és una "amenaça" contra la seva persona, sinó contra l'Assemblea Nacional.