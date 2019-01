Maduro trontolla a la corda fluixa

El temps polític a Veneçuela ara es mesura en dies i setmanes. Tots es pregunten com i quan acabarà aquest malson i l'únic que pot respondre-és l'usurpador de Nicolás Maduro, que s'aferra al poder desesperat, buscant encara un salvavides que el mantingui a flotació.





L'ascens vertiginós des del 5 de gener del president del parlament, Joan Guaidó, de 35 anys, que el poble veneçolà va juramentar com a president interí en la gegantina marxa del 23 de gener, ha sorprès gratament, fins i tot a la comunitat internacional que no ha dubtat molt en recolzar-ho.





Guaidó ha despertat l'esperança dels veneçolans després d'haver viscut les pitjors penúries de la seva història amb els 20 anys de chavisme, dels quals Maduro va acabar de destruir el país en els seus sis anys de desgovern.





El full de ruta proposat amb les tres fases: cessament de la usurpació, govern de transició i eleccions lliures, per restaurar el fil constitucional i la democràcia podria portar globalment entre 6 i 9 mesos ha dit el jove president encarregat de la República.





Però el primer és el primer que és la sortida de Maduro perquè en la transició no hi caben els dos a Miraflores, millor dit, no poden conviure dos marits a la mateixa casa i molt menys quan el fanfarró trontolla a la corda fluixa.





Per això, Maduro es nega a lliurar el poder. S'atrinxera al Palau de Miraflores mentre els seus lleials el van abandonant a poc a poc perquè ja no té més diners per corrompre a la gent. El seu poder de foc s'ha reduït a menys de 2.000 generals, a l'alt comandament militar i als endollats que continuen enriquint-se amb els fons públics mentre els ciutadans es moren de fam, malalties i violència.





Els que podrien també donar-li l'estocada final o decisiva serien els anomenats "comacates", és a dir els coronels, grans, capitans i tinents que estan esperant el millor moment per pronunciar-se. Els comandants de l'exèrcit saben que guanyaran molt més amb el nou govern que amb Maduro perquè són el relleu militar. I la nova Llei d'Amnistia els dóna garanties.





I això ho sap el ministre de la Defensa, Vladimir Padrí López. Quan ahir va expressar el seu incondicional suport a Maduro no va poder amagar davant les càmeres les seves profundes ulleres fosques a la cara per no haver dormit bé i estar preocupat.





Maduro també s'ha mostrat pertorbat i debilitat. En la seva roda de premsa va actuar com un autòcrata i un superb energumen, insultant els caps d'Estat estrangers que ho adversan i donant pals de cec. Delira. Confon dignitat amb sobirania. El seu cap no va bé i ha perdut el control dels seus gestos i modals.





L'únic que ha actuat amb aplom és Guaidó. Sembla una baralla de boxa en la qual el jove contenidor aporrea a un altre més gran i gros que trontolla i el posa contra les cordes. La baralla tot just comença i s'escolten apostes. El jove és el favorit i s'està portant la majoria dels comptes, especialment les internacionals que aposten fort a guanyador. El final ja està cantat.





Aquesta és la primavera veneçolana, és la tercera vegada que la gent es llança en massa al carrer després de dos cruentes i llargues batalles protagonitzades en 2014 i 2017 per treure a Maduro. "A la tercera va la vençuda", diu el refrany popular.