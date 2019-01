El dilema de ser o no ser president

A Juan Guaidó, potser, li sobra prudència, paciència i cautela. Potser ha estat molt poc audaç i li ha faltat empenta per haver-se proclamat president de Veneçuela com s'ho han plantejat els grups opositors radicals. Pocs saben el que passa després dels murs polítics dels caraqueños.









El "és ara o mai" dels radicals, li hauria costat la presó si ocupava la vacant presidencial, com el va amenaçar Diosdado Cabello, just aquest 10 de gener, quan Nicolás Maduro jurava aïllat i solitari el seu segon mandat il·legítim davant només 4 presidents de la regió. L'acte de la usurpació presidencial, només va servir per convocar un cabildo obert aquest dissabte a la caraqueña avinguda Francisco de Miranda.





El sector més radical de l'oposició veneçolana li ha retret no prendre el toro per les cachos i declarar-president. Guaidó no ho ha fet encara, des del 5 de gener quan va assumir la direcció de la nova directiva parlamentària, perquè espera el millor moment per fer-ho.





Fins i tot en el cabildo obert d'aquest dissabte que va tenir molt més públic del previst - 8 mil manifestants - el jove Guaidó no va caure en la temptació de titular-se com Cap de l'Estat sinó mostrar el full de ruta per arribar a aquest fi, per quan ?, ni ell mateix ho sap.





En el cabildo obert de Caracas, com a bon enginyer industrial, nascut a Vargas fa 35 anys, mira el seu mòbil per cronometrar els passos que ha donat a la ruta democràtica anunciada i els que falten per donar. "Estem en el pas de la mobilització de carrer. Invoco al poble ia la Força Armada de Veneçuela, els articles 233, 333 i 350 de la constitució bolivariana perquè ens acompanyin. El 23 de gener convoca una gran manifestació de protesta ".





Tots ho corejaven "Guaidó President, el poble present". Però res, el jove diputat no s'atrevia a investir, donava "un pas endavant i dos enrere". Molts impacients decebuts, perquè no van escoltar el que esperaven, van caure en compte que no seria ara sinó en un futur incert.





A Guaidó l'han titllat de covard i irresponsable per no assumir el càrrec de president. Els constitucionalistes com Juan Manuel Raffalli afirmen que no pot, abans d'això Maduro ha de renunciar o ser deposat per l'exèrcit per produir la vacant absoluta que estableix la constitució.





La gran veritat és que l'Assemblea Nacional no té poder de força i depèn d'uns oficials anònims i patriotes per reposar el fil constitucional, que han d'haver molts, sens dubte, a les casernes, la presó o la diàspora, però semblen molt tímids, es fan els sords i callats encara.





D'ara endavant no descartem que Guaidó prefereixi canviar els moviments i vulgui donar "dos passos endavant i un darrere" per recuperar el temps perdut i declarar-president. Té només un any en funcions i no tota la vida per davant. Tot un repte.