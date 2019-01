El secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, que no acudirà aquest dimecres al Consell Ciutadà Estatal del partit morat, encara que exposarà les seves propostes per telèfon, ha plasmat la seva opinió a Facebook a través de "deu consideracions" en què assegura que "Íñigo ( Errejón) no és un traïdor, sinó que ha de ser un aliat de Podemos".





Pablo Iglesias reconeix la "indignació natural i lògica" que li ha provocat la "falta de respecte" als "espais polítics" de la formació per part de Errejón. Però considera que s'ha d'afrontar la situació amb "maduresa i responsabilitat" i per això planteja ser "generosos i responsables tractant de construir una confluència el més àmplia possible" amb Mas Madrid.









CRITICA CARMENA PER LA 'OPERACIÓ CHAMARTÍN'





Pablo Iglesias també ha lliscat en les seves consideracions una crítica contra l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena: "no és el que va ser però representa el més útil que hi ha per impedir que la dreta reconquereixi el poder municipal a Madrid".





"Em fa pena que del projecte de Ara Madrid de fa quatre anys quedi tan poc, i mai vaig entendre el paper que ha jugat l'equip de govern Carmena en l'Operació Chamartín. Sóc conscient dels problemes de burocratització de les organitzacions col·lectives com la nostra però em semblen preferibles als partits d'experts o notables, sense mecanismes coneguts de presa de decisions, configuració de llistes o rendició de comptes", ha assenyalat.





Per això, Iglesias creu que és "normal" que molts dels seus companys que van compartir el camí de Ara Madrid, vagin a conformar una candidatura alternativa. "Al meu entendre hem de saludar i escoltar qualsevol iniciativa que defensi el municipalisme transformador però crec que hem de ser responsables assumint que, fins al dia d'avui, l'opció més viable perquè la dreta no torni a l'Ajuntament és que Manuela Carmena repeteixi com a alcaldessa", ha insistit el líder de Podemos.





No obstant això, Iglesias ha desitjat que "tant de bo" Carmena vulgui comptar amb ells en aquesta tasca respectant "com a partit i projecte col·lectiu" i "tant de bo comptés amb tots els que li van donar suport a Ara Madrid". "Però hi ha una cosa molt més important que nosaltres mateixos i és que la dreta no torni a Madrid", ha recalcat.