Almenys, 7 de cada 10 espanyols veuen necessari reduir els temps de les llistes d'espera, tant per a l'especialista com per a proves diagnòstiques i intervencions; mentre que 4 de cada 10 demanden ampliar els serveis de cures bucodentals en la sanitat pública, segons una enquesta de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).





Aquestes dades, que han estat presentats en el marc de la campanya 'Defensa la teva Salut', es desprenen d'una consulta pública, realitzada a 1.500 persones de tot el territori nacional, per conèixer quines són les principals preocupacions dels usuaris en matèria sanitària i quines mesures proposen per a millorar el benestar i la qualitat de vida dels espanyols.





Segons l'enquesta, un 85 per cent dels enquestats reclamen més i millors prestacions assistencials per als més grans. En relació amb els menors, 8 de cada 10 espanyols creuen que s'han d'imposar restriccions addicionals a la publicitat dirigida a menors respecte a certs productes com l'alcohol, el tabac o aliments poc saludables, així com els jocs d'atzar, per tal de evitar posar en risc la salut d'aquest grup d'edat.





Els enquestats també reclamen un major control sobre la informació, de manera que es limitin els rumors i informacions falsa sobre salut i alimentació. Aquest problema inquieta 8 de cada 10 ciutadans, el 71% assegura haver-se sentit enganyat per l'etiquetatge i la publicitat de productes de salut i aliments en alguna ocasió.





A més, el 86% dels ciutadans creu que s'han de realitzar canvis no només en la informació, sinó també en la composició dels aliments processats perquè siguin més saludables i continguin menys sucre, sal i greixos saturats; i el 82% de la població se sent preocupada per la seguretat i la qualitat dels aliments que consumeix.





'9 REPTES EN DEFENSA DE LA TEVA SALUT'





Davant la demanda dels ciutadans, OCU ha elaborat els seus '9 reptes en Defensa de la teva Salut', que inclou pla de treball amb institucions públiques i privades per motivar aquests canvis, especialment relacionats amb els drets del pacient i la millora de la seva qualitat de vida.





Es tracta de 9 reptes que proposen mesures com un nou sistema d'informació que inclogui les llistes d'espera de la totalitat del procés d'atenció mèdica, per tal de garantir uns temps màxims per pacient; pel que fa a salut dental, es promourà l'accés a proves diagnòstiques, assistencials i terapèutiques a tots els menors d'edat, i serà per OCU una prioritat que s'ampliïn de manera progressiva les prestacions de salut bucodental a tota la població, incloent plans de finançament.





Amb l'objectiu de millorar la protecció legal dels consumidors, OCU proposa la revisió del Reial Decret 1907/1996 sobre publicitat i promoció comercial de productes, activitats o serveis amb pretesa finalitat sanitària. A més, OCU s'encarregarà de prendre les mesures necessàries perquè es lluiti contra els rumors sobre salut i alimentació, que s'afavoreixi l'accés de la gent gran als serveis assistencials, així com que es fomenti un estil de vida saludable a través d'una millora en la composició d'aliments processats.





El seu últim repte va dirigit a reduir l'abús dels medicaments, que preocupa 7 de cada 10 espanyols. Des OCU es comprometen a traslladar el missatge a tots els sectors implicats ia treballar conjuntament per un ús dels medicaments racional i per aconseguir el foment de consum responsable i respectuós.