Els taxistes desconvoquen la concentració del carrer Gènova a Madrid

Els taxistes posposen esconvocar aquest dijous la concentració prevista al matí al carrer Gènova a l'espera de conèixer el contingut de la compareixença al Congrés dels Diputats del ministre de Foment, José Luis Ábalos, i com a gest de "bona voluntat" de cara a "obrir noves possibilitats" de negociació.





Així ho han acordat les associacions del taxi durant l'assemblea celebrada la nit d'aquest dimecres, en la qual s'ha informat que ja preparen una nova proposta alternativa del sector VTC després de la negativa de la Comunitat de Madrid al seu plantejament d'establir per llei una hora de precontractació per a aquests vehicles i un recorregut mínim de 5 quilòmetres.





Fonts del sector han explicat que per obrir aquesta via negociadora amb el Govern regional es va a tenir aquest "gest" de no realitzar la concentració, però sí que es manté la prevista a la tarda a Sol.





Al seu torn, seguiran la compareixença del ministre de Foment al Congrés per veure si proposa alternatives a nivell estatal davant la problemàtica del taxi i el conflicte que existeix entre aquest sector i la VTC.





Després del rebuig del president regional, Ángel Garrido, a la seva proposta d'aquest dimecres, les associacions ja han treballat en un text alternatiu, que ha de ser perfilat aquest dijous amb els seus serveis jurídics.





Aquesta nova proposta s'activarà si la Comunitat de Madrid comunica que vol estudiar-la i mantenir una negociació.