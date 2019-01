L'administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, ha explicat aquest dijous al Congrés que si la Corporació ha decidit ampliar les hores de programació en català a TVE de Catalunya és per fer la competència a la cadena autonòmica TV3, "l'única que té una audiència forta "en aquesta autonomia.





Mateo ha respost així en la seva compareixença davant la Comissió de Pressupostos de la Cambra, on tant PP, com Units Podemos i Ciutadans, li han preguntat per aquesta proposta que la mateixa administradora única va anunciar el passat mes de gener.





Segons ha indicat, actualment s'emeten 20 hores i mitja en català a TVE, una xifra que intentaran quadruplicar, fins a les 80, en dos anys. Aquesta iniciativa es farà en dues fases. La primera d'elles, ha explicat Mateo, tenen pressupostada per 2019 més de 17 milions d'euros, de manera que, només es podrà dur a terme si s'aproven els pressupostos.





La intenció de l'equip de Mateo és incloure en la programació a TVE de Catalunya informatius, programes de debat, magazins, pel·lícules o espais de ficció, entre d'altres, en català i de "contingut generalista". Es tracta, segons ha apuntat, d'incloure en la programació de TVE la "llengua materna" de Catalunya i emetre'l "en harmonia amb l'ús del a en castellà, com es fa en la societat".





UNES COMPTES INFLADES





La qüestió sobre Catalunya ha estat una de les més sol·licitades per l'oposició que, a més, ha qüestionat a l'administradora única per les xifres que planteja el Govern en els pressupostos generals de l'Estat (PGE) per a 2019. Tant Ciutadans com PP s'han mostrat molt crítics amb elles.





El portaveu popular en aquesta matèria, Ramón Moreno, ha destacat el que considera una "penosa" i "desastrosa" tasca de Mateo al capdavant de la Corporació que, segons la seva opinió, tampoc dóna esperança als espanyols pel que fa a l'execució d'aquestes partides.





Moreno li ha recriminat que hagi heretat una RTVE en termes econòmics positius i amb contingut reeixit i ara les audiències "hagin caigut" a la cadena pública. A més, li ha recriminat la pujada de pressupostos per a personal o la manca de gestió per abordar el deute de la Corporació. "Són uns comptes inflades i incoherents amb la posició que el PSOE ha mantingut" al Congrés, ha indicat.





També els 'taronges' han tingut un discurs crític amb Mateo. Al seu portaveu, Guillermo Díaz, el preocupa l'ús d'aquests comptes per part d'una administració que, segons ha indicat, no ha canviat res pel que fa a la RTVE del Govern anterior. "Cada vegada menys espanyols veuen els informatius", ha lamentat.





REVISIÓ DE SALARIS I AUGMENT DE PLANTILLA





També ha mostrat la seva preocupació per l'externalització d'algunes produccions, la signatura de contractes "sense control intern", per part de la direcció de RTVE.





A aquestes paraules, Mateo ha respost assegurant que es tracten d'uns PGE equilibrats que sí augmenten --en un 6,6% - a la partida de personal, per "la pujada de les bases de cotització de la Seguretat Social i les revisions de salari en virtut del segon acord per a la millora de l'ocupació pública i de condicions de treball. També s'han tingut en compte les esllavissades pel creixement vegetatiu per antiguitat i es preveu un augment de plantilla de 12 persones per reforçar els serveis digitals i la nova programació a Catalunya.





Aquest augment de plantilla per a una millora de la programació digital es deu, segons ha explicat, al fet que la Corporació està posant "especial atenció" als nous "hàbits de contingut de la gent jove" i ha destacat la creació d'una Direcció de Projectes d'Estratègia Corporativa que uneix les àrees d'innovació de la casa per a una millor "transformació digital" de la mateixa.





Pel que fa a la problemàtica dels contractes, que ha plantejat Ciutadans, l'administradora única aclareix que, encara que no compti amb un Consell d'Administració, s'ha creat un grup de 6 o 8 persones que sempre estan presents per assessorar-la. Entre aquest grup d'experts es troben responsables financers, de programació de comunicació o del departament jurídic de la Corporació, entre d'altres.





AUDIÈNCIES FLUIXES





El que sí que ha reconegut és que les audiències dels informatius estan sent "fluixes", però, segons ha explicat, l'opinió que li arriba a ella des del carrer és que ara agraden més.





D'altra banda, ha negat les crítiques de PP i Ciutadans sobre la seva posició d'administradora única. "No tinc inconvenient que hi hagi un concurs i em vagi a casa meva. No estic pegant-me a la butaca, no m'importa, me n'aniré quan decideixin que cal canviar", ha apuntat.