El Consell Regulador Andorrà del Joc (Craj) ha comunicat que suspèn la concessió de la llicència a la societat andorrana Jocs, inicialment guanyadora del concurs internacional del casino d'Andorra al juliol de 2018.





En un comunicat, el Craj ha informat que ha pres la decisió aquest dimecres durant una reunió, en constatar "deficiències" en l'expedient presentat per Jocs també al juliol, i que l'organisme públic ha estat avaluant fins avui.





Segons el Craj, la societat no ha complert la normativa i les condicions estipulades en el concurs, ja que no ha pogut acreditar la reserva del nom comercial --Casino dels Valls--, així com el corresponent registre de marca, el qual "havia d'estar vigent durant tota la concessió de la llicència".





Així mateix, l'organisme ha constatat diferències entre el projecte arquitectònic presentat en l'oferta i el que va ser validat pel Col·legi d'Arquitectes d'Andorra al desembre; i el primer tenia elements que li van ajudar a guanyar el concurs.





Precisament aquests dos arguments del Craj van ser denunciats a la justícia per un dels grups aspirants al casino, la societat andorrana Lleure 3D, que es va presentar al concurs al costat del grup francès Barrière.





No és l'únic procediment judicial obert, ja que també hi ha recursos similars dels altres grups que es van presentar: Casinos d'Àustria, Cirsa, Genting i Partouche; i tots ells sol·licitaven la suspensió de la llicència.





L'EXPLICACIÓ DE CINCA: GUANYA, PERÒ NO SUPERA LA FASE 2





En roda de premsa posterior al Consell de Ministres d'aquest dimecres, el ministre portaveu, Jordi Cinca, ha informat que Jocs té un mes per presentar recurs contra aquesta decisió, i ha assegurat que no es posa en dubte que fos la guanyadora del concurs, sinó que no ha superat la segona fase, la de concessió de la llicència.





Es desconeix de moment si es tornarà a convocar el concurs, ja que ni en les bases d'aquest ni en la llei del Joc queda especificat com procedir si se suspèn aquesta llicència.