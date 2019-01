L'Ajuntament de Barcelona ha posat a sobre de la taula quatre propostes d'ampliació per al Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) en el seu mateix entorn, per tal d'oferir una alternativa a l'eventual instal·lació d'un CAP a la Capella de la Misericòrdia del museu.





El comissionat de Cultura de l'Ajuntament, Joan Subirats; la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, i la comissionada de Salut, Gemma Tarafa, han coincidit a qualificar de "problema de ciutat" la disputa per la capella cedida per l'ampliació de la col·lecció artística al Macba i que el CatSalut ha convingut com l'espai més idoni per situar el CAP Raval Nord.





La decisió final sobre un nou emplaçament per al museu ha de prendre el mateix equip directiu del Macba, i Subirats ha plantejat aquesta opció, que pot tenir més matisos, com la més interessant perquè també permetria connectar l'edifici central amb l'Auditori del museu per sota, i no per fora, com passa actualment.





QUATRE OPCIONS





Per salvar l'ampliació del museu, els tres representants han explicat quatre opcions, la "més potent" és la d'aixecar una nova edificació adjacent a la de l'edifici blanc de Richard Meier amb soterrani i dues plantes que permetrien comptar amb una superfície de 3.000 metres quadrats.





En aquesta alternativa, que implicaria l'aprovació per part del CCCB i que es mogués el mural de Keith Haring contra la Sida, cada planta ocuparia 800 metres quadrats i la subterrània 1.400, que podrien destinar-se a cobrir necessitats de magatzem tant per al Macba com per CCCB, han explicat.





"Aquesta opció és bastant millor que la Capella de la Misericòrdia, però no puc decidir jo pel Macba", va defensar Subirats, que ha considerat la proposta raonable i valuosa.





La segona opció que han plantejat ha estat la d'ampliar el museu al CAP Doctor Lluís Sayé, que des de 2006 busca un nou emplaçament per a créixer, el que des del museu van descartar el passat dilluns a la racionalitat de l'edifici de Josep Lluís Sert que impediria crear espais museogràfics diàfans.





Com a tercera opció plantegen utilitzar la primera planta del pàrquing subterrani de Saba, buscant una solució jurídica perquè es tracta d'una concessió feta amb el conjunt de pàrquings.





L'última opció que posen damunt de la taula és una ampliació del Convent dels Àngels, que desplaçaria l'Arxiu i la Guarderia a altres llocs --com el CAP actual-- i aconseguiria més espai per al Macba.





"REFORÇAR EL MUSEU"





Pin ha parlat de la importància d'oferir alternatives per "reforçar el museu", guanyar metres i resoldre problemes de magatzem.





Preguntat pel motiu pel qual l'Ajuntament, majoritari al museu, va votar a favor del Pla estratègic que preveia l'ampliació a la Misericòrdia, Pin ha respost que en aquest moment hauria estat "irresponsable" boicotejar un projecte museístic perquè estava convençuda que trobarien altres opcions per al CAP.





Ha destacat que la ubicació de l'ambulatori a la seu de la Misericòrdia ha estat una decisió tècnica del Servei Català de la Salut (CatSalut): "És el centre pel qual hem tractat de trobar més espais ens diuen des del CatSalut", diu Tarafa.