La fugida de Uber i Cabify provoca tensió entre els independentistes de la Generalitat

Les conselleries de Territori i Economia no es posen d'acord amb el decret llei aprovat, que ha afavorit completament al taxi a Barcelona. Una decisió que ha considerat oportuna i de manera unilateral Damià Calvet (PDeCAT), sense comptar amb el suport explícit del vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès (ERC).





Aragonès discrepa d'aquesta decisió al conflicte entre els VTC i els taxis a Barcelona perquè argumenta que ara tocarà assumir l'impacte econòmic d'aquesta problemàtica resolució. Aquest decret llei de la Generalitat obliga els VTC com Uber o Cabify a contractar els serveis amb 15 minuts d'antelació respecte als taxis convencionals. Una mesura que es va guanyar el suport dels taxistes barcelonins, els quals van finalitzar la seva vaga i van fer que Catalunya hagi assegut el precedent europeu sobre aquesta competència considerada pels taxis com 'deslleial'.





El problema arriba quan els VTC, després de l'aprovació d'aquest decret llei, van abandonar Catalunya i les seves empreses es veuran forçades a realitzar un ERO català de milers de persones. Una situació que s'ha fracturat el Govern independentista per les conseqüències de la seva pròpia decisió.





La Conselleria d'Economia d'Aragonés dubte sobre el decret de Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Tot i així, el Govern afirma que entre els dos partits s'intenta respectar els compartiments de cada meitat executiva del govern de coalició.









Però aquesta vegada, el conflicte s'ha demostrat amb la intervenció en aquest procés de l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), posicionant-se en contra del decret llei i manifestant que la qüestió havia donat de què parlar entre les fonts parlamentàries de tots dos grups.





Per solucionar aquest descrèdit, des del Parlament de Catalunya li donen l'oportunitat als ACCO per impugnar el decret, tot i que segons la conselleria de Territori es va aprovar el decret en mutu acord i estudiant el factor de la fugida dels VTC entre el PDeCAT i ERC.





Llavors, apunten que les discrepàncies es produeixen de manera interna, perquè els mèrits recauen sobre Territori i els danys col·laterals despresos de l'atur i les indemnitzacions a les empreses de VTC sobre Economia.





Per què han defensat al taxi

El Govern ha concretat que el col·lectiu taxista a Barcelona està format per 10.000 taxistes i que a més cal tenir en compte que molts d'ells mantenen als seus familiars amb el seu lloc de treball.





Altres partits diuen que de manera oficial no hi ha cap baralla interna al govern independentista, però que extraoficialment, no seria res de nou que sí que n'hi hagués. Els partits de l'oposició, referent a la fugida dels VTC de Barcelona, consideren que la Generalitat ha mostrat una manca de gestió davant la problemàtica i que han cedit al xantatge dels taxis.





Els partits no independentistes han defensat que els VTC són molt importants per al Mobile World Congress de Barcelona i un reclam per a promocionar la ciutat com capdavantera en el sector, plantejant que la imatge oferta a l'exterior amb la fugida de Uber i Cabify de l'urbs barcelonina i catalana és nefasta.