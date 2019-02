Iceta exigeix que el judici del 'procés' tingui garanties

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha demanat que el judici pel procés independentista que començarà pròximament sigui amb garanties i independència judicial i ha assegurat que no creu que la sentència estigui escrita, perquè això "seria un error total del sistema".





En l'acte 'Ciutats i Universitats' celebrat aquest dissabte a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (UB), Iceta ha assegurat que "això no es produirà" i ha desitjat que en el judici s'escoltin a totes les parts implicades.





També ha afirmat que la celebració del judici és "l'evidència del fracàs de la política" i ha sostingut que hi ha elements que s'haurien d'haver estalviat, després del que ha culpat l'anterior Govern central de ser incapaç de dialogar.





A més, ha qualificat de equivocada la decisió del Govern de "saltar-se la legalitat" i ha insistit que aquesta situació només té sortida a través del diàleg, després del que ha lamentat que aquest divendres no se celebrés la taula de diàleg entre el Govern i els partits.





No obstant això, ha celebrat que s'hagi ajornat a dimarts, i ha desitjat que aquesta trobada serveixi per posar coses en comú i superar aquesta situació, "per poder tornar a jugar bé les cartes", ha afegit el líder socialista.





Iceta ha criticat que en els darrers anys a Catalunya s'hagi parlat "d'un sol tema" i ha demanat que es connecti millor la universitat amb el territori, ja que considera que Catalunya té bones cartes a la mà, però que no s'estan jugant bé.









PGE I UNIVERSITATS

En la seva intervenció, el candidat del PSC a l'Alcaldia del Barcelona, Jaume Collboni, ha defensat que els pressupostos generals de l'Estat (PGE) preveuen un augment en 80 milions d'euros per a beques universitàries a Catalunya, i que aquest increment beneficiaria 120.000 estudiants .





El candidat socialista també ha sostingut que Barcelona té com a assignatura pendent la seva interrelació amb les universitats, ha afegit que s'ha aconseguit fer de la ciutat un campus, en termes de morfologia urbana, però ha trobat a faltar que les universitats tinguin "un paper concret a la ciutat ".









En aquest sentit ha proposat impulsar un centre que connecti la ciutat amb les seves universitats i centres de recerca, també tenint en compte l'àrea metropolitana, "per acabar de ser una ciutat de coneixement i talent, a nivell de projecció internacional".





Ha reiterat que Barcelona necessita transparència en el coneixement i implicar les universitats en la promoció de la ciutat internacionalment, per atreure "un determinat tipus de turisme, talent i inversions productives".