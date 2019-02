Els hospitals catalans han perdut més de 1.800 llits en 10 anys

El secretari general de Metges de Catalunya (MC), Josep Maria Puig, ha lamentat que des de 2010 s'han perdut 1.831 llits hospitalaris d'aguts (1.094) i sociosanitaris (737) i que els pressupostos projectats per Salut per a aquest any són un 4, 7% menys que l'inici de la dècada.





Ha advertit sobre els comptes que "no hi ha hagut una voluntat real des del punt de vista de la política de retornar la sanitat a l'estat anterior" a les retallades.





El document que utilitza el Govern per a la negociació dels comptes de 2019 projecta 9.411.000 per salut, per sota dels 9.875.000 del 2010, quan es va assolir el pressupost més alt per a les arques sanitàries.





Puig ha observat que en aquests anys els preus han anat pujant, i que si es calculés l'increment de l'IPC (del 14,1%) al Pressupost de 2019 li falten 1.856.000 per assolir una despesa equiparable al d'abans de la crisi.









MÉS CRÒNICS

Ha assenyalat que durant anys es van reduir els llits hospitalaris d'aguts davant de noves tècniques quirúrgiques ambulatòries que no requerien ingrés, i adduint que aquestes llits eren més útils per fer una funció sociosanitària, de curta estada o de convalescència, amb l'envelliment de la població.





"Aquesta teoria és evident que no s'ha pogut traslladar a la realitat": la xarxa d'utilització pública -que suma l'Institut Català de la Salut (ICS) i la xarxa concertadament ha perdut 1.094 llits hospitalaris d'aguts, passant de 14.072 a 2010-12978 el 2018, i, alhora, els llits hospitalaris sociosanitàries s'han reduït en 737.





Aquests llits per no aguts han passat de 8.991 el 2010 a 8.254 el 2017, tot i que la necessitat s'ha incrementat, i sense que la pèrdua de llits d'aguts hagin compensat aquest retrocés.





NEGOCIACIÓ DAVANT LA VAGA

Davant la proximitat de la convocatòria de vaga del sector públic, Puig ha explicat que estan començant a "tenir contacte amb tots els actors" que consideren que han de participar en la negociació, i després de reunir-aquesta setmana amb el Servei Català de la Salut ( CatSalut), el divendres s'han trobat amb les patronals Unió Catalana d'Hospitals (La Unió) i Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC).





En un comunicat, el sindicat ha celebrat el que és la primera trobada de negociació a la concertada, ja que en la vaga de novembre no es va donar cap reunió, tot i que s'ha mostrat cauta: "Encara queda molt camí per recórrer" davant d'una possible desconvocatòria de la vaga.

Les patronals i el sindicat s'han emplaçat a treballar en els punts de negociació i continuar les converses en una reunió de mediació convocada per la Conselleria de Treball dimarts.