Òmnium Cultural publica un vídeo contra la democràcia espanyola

Òmnium Cultural ha publicat aquest dissabte un vídeo criticant la democràcia espanyola i n resposta al de la campanya promocional 'This is the real Spain', publicat pel Ministeri d'Afers Exteriors per promocionar Espanya com un dels països més oberts i moderns del món.





En un comunicat aquest dissabte, l'entitat cultural ha informat que en el seu vídeo es mostra "l'Espanya real que no apareix en l'oficial" i ha explicat que s'integra en la seva campanya 'Judici a la Democràcia' ( 'Judici a la Democràcia '), de cara al judici pel procés independentista.





El vídeo "contraposa la visió dels valors venuts per l'Estat espanyol als casos de corrupció, el rescat als bancs, la pobresa energètica, la memòria històrica, el cas de 'La Rajada', l'extrema dreta, la retenció del vaixell l'Open Arms, els toros i les situació dels presos polítics ", ha assegurat Òmnim.









A la campanya oficial apareixen personalitats com la presidenta del Banc Santander, Ana Botín, i el muntanyenc i aventurer Jesús Calleja, el xef José Andrés, la biòloga molecular María Blasco, la directora de cinema Isabel Coixet i el periodista Iñaki Gabilondo.









També apareixen figures de l'àmbit internacional com el secretari general de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, José Ángel Gurría i el comissari europeu d'Afers Econòmics i Monetaris, Pierre Moscovici.