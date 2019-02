La resolució del judici del 'Procés' serà negatiu per a Espanya segons els independentistes

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat que si el judici a dirigents independentistes per l'1-O al Tribunal Suprem (TS) acaba amb una condemna, "l'Estat espanyol s'estarà definint a si mateix com un Estat que persegueix els drets i les llibertats ".





En una entrevista de TV3, ha assegurat que en el judici es decideix "si el pluralisme polític a l'Estat espanyol segueix tenint protecció dels poders públics o no, si el que s'exigeix és una Constitució militant" de manera que sigui il·legal oposar-se a els límits que estableix la Carta Magna.









Ha avançat que, en funció dels detalls de la sentència, serà el moment de màxima unitat a Catalunya i "a favor de l'autodeterminació, que és el que va moure a fer el referèndum de l'1 d'octubre".





La defensa en el judici també serà política perquè estan convençuts que el que va passar a l'octubre de 2017 a Catalunya "no és cap delicte, sinó que va ser el compliment d'uns compromisos electorals de posar en mans la ciutadania de Catalunya la decisió sobre el seu futur".





SUMAR GENT

Ha apostat per reforçar la posició d'ERC "en el camp de la democràcia" i sumar gent al projecte de l'independentisme català.





A més, ha assenyalat que "en el camp de l'esquerra sobiranista, ERC considera que no té adversaris, sinó que té còmplices i aliats" per a una estratègia que ajunti al màxim possible de votants.





L'estratègia es basa en "tres grans consensos del 80% a favor dels valors republicans, en contra de la repressió" ia favor de l'exercici del dret a l'autodeterminació, ha dit.





Sobre la situació dels dirigents independentistes empresonats i els que estan a l'estranger, ha comentat que totes les decisions són vàlides i que tenen "molt clar" que el seu adversari no és altre independentista.





Ha afegit que "si el 30 de gener de 2018 no va ser possible la investidura de Carles Puigdemont és perquè l'Estat espanyol ho va impedir i el segueix impedint".





INTERLOCUCIÓ AMB EL PSOE

També ha explicat que amb l'anterior Govern del PP no havia interlocució i que amb l'actual del PSOE n'hi ha però que "s'avança molt poc a poc".





Segons ell, l'Estat ha de determinar si reconeix que Catalunya és una nació i una societat que pot decidir lliurement el seu futur, i ha apuntat: "De moment, el que hem vist és que el PSOE no és clar".





Ha demanat que el Govern "mogui fitxa" abans del judici al TS després de considerar que es pot generar una situació de polarització o tensió pel procés judicial.





Bonvehí (PDeCAT): El judici és l'última oportunitat de l'Estat "de no fer el ridícul"

El president del PDeCAT, David Bonvehí, ha assegurat que el judici pel procés independentista serà "l'última oportunitat de l'Estat espanyol de no fer el ridícul a nivell europeu" i ha defensat que l'afronten amb actitud de victòria.





En la seva intervenció al Consell Nacional del PDeCAT, Bonvehí ha afirmat que el paper de la seva formació en el judici serà la d'explicar la veritat, ser un altaveu i fer pedagogia amb els "conciutadans que no estan tan involucrats en política".





També ha demanat empatia a "altres sectors" a la resta d'Espanya, ja que ha sostingut que aquesta serà una causa contra la democràcia i que el que els està passant als independentistes també els podria passar a ells.





Bonvehí ha destacat que serà una "gran oportunitat per denunciar arbitrarietat i vulneració de drets civils" i ha reiterat que serà un judici amb una evident falta de garanties.





Ha explicat que defensaran que els fets que se'ls imputen "no són un delicte", que es tracta d'un judici històric i que, segons ell, no és cert que hi hagi rebel·lió i sedició.





ELECCIONS EUROPEES

El líder del PDeCAT ha assegurat que el seu partit es presentarà a les europees "sigui quina sigui la fórmula" i ha afirmat que la seva formació mai ha estat un problema per a la unitat i la generositat que, segons ell, necessita Catalunya.





"Si no és possible aquesta llista unitària independentista tenim altres opcions", ha destacat Bonvehí que ha avisat que el PDeCAT es presentarà a Europa i que els candidats elegits pel partit han de formar part d'aquesta proposta.





Ha reconegut que se sentirien còmodes amb una llista que inclogués a tots els partits independentistes i nacionalistes d'Espanya, però ha assegurat que això ho hauran de decidir "entre tots" al Consell Nacional.









Torrent diu que Borrell "no podrà amagar la vergonya de tenir presos polítics" amb vídeos

El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, s'ha referit al ministre d'Afers exteriors, Josep Borrell, i ha assegurat que "per molts milions que es gasti i per molts vídeos que faci, mai podrà amagar els cops de porra ni la vergonya de tenir presos polítics a l'Europa del segle XXI".





En l'acte 'Ciutats republicanes, ciutats de progés' a Cambrils (Tarragona), Torrent ha fet aquestes declaracions en referència al vídeo de la campanya promocional 'This is the real Spain', publicat pel Ministeri d'Afers exteriors, per a promocionar Espanya com un dels països més oberts i moderns del món.





El president del Parlament ha sostingut que en el judici pel procés independentista demostraran "la gran mentida que és tota aquesta farsa judicial", i ha afegit que els presos independentistes afronten un procés que saben que no serà just.





"Això no va de banderes, va d'hospitals, d'escoles, de serveis públics. Va de la gent", ha destacat Torrent, que ha afirmat que construiran la república catalana també des dels ajuntaments.





Torrent ha felicitat pel seu aniversari a l'exconsellera empresonada Dolors Bassa, i li ha dit que no defalliran i que lluitaran per "desmuntar la farsa de la violència".





El conseller d'Educació, Josep Bargalló, també ha intervingut i ha destacat que el trasllat dels presos el divendres va ser un moment "molt dur, de tristesa i emoció", i ha explicat que va veure als presos amb molta força.





L'alcaldessa de Cambrils, que tornarà a ser la candidata d'ERC en el municipi, *Camí Mendoza, ha descrit la seva localitat com "un municipi d'acolliment", on estan treballant per la cohesió social per a fer front a les desigualtats.