Torra farà de "altaveu dels presos" en el judici de l'1-O

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat aquest dissabte que té previst assistir a l'inici del judici de l'1-O del 12 de febrer, i ha destacat que, durant la seva celebració, ell i el seu Govern pensen fer de "altaveu de presos polítics i exiliats "davant la comunitat internacional.





"Serem la veu dels nostres companys, polítics presos i dels nostres exiliats i farem arribar un clam per la justícia", ha assegurat en una visita a la Fira de la Candelera de Molins de Rei (Barcelona), ha informat el Govern en un comunicat .





Torra ha tornat a demanar l'absolució per als presos independentistes i ha explicat que "denunciaran la injustícia que s'està vivint a Catalunya" i es presentaran al judici amb la intenció d'acusar Espanya de pràctiques antidemocràtiques i d'haver vulnerat els seus drets civils i humans .









El president ha destacat que el judici no és només contra els presos, sinó que es tracta d'un judici "contra el poble de Catalunya, contra la democràcia i contra el dret a l'autodeterminació", després del que ha afegit que la resposta ha de ser democràtica.





També ha explicat que el Govern "multiplicarà les visites" per tot el món per multiplicar així la seva veu i, pel que fa a la seva relació amb el Govern central, Torra ha afirmat que no abandonaran la bandera del diàleg.





"Nosaltres som els del diàleg, els de la no violència, i els de les propostes polítiques", ha concretat, després del que ha recordat que aquest dimarts està convocada la taula de diàleg entre el Govern i els partits polítics catalans.









Torra ha demanat que el president del Govern, Pedro Sánchez, tingui "coratge i valentia per afrontar els canvis democràtics que Espanya necessita" i que afronti el repte democràtic del dret a l'autodeterminació de Catalunya.





Torra ha fet un recorregut per la 168 Fira de la Candelera de Molins de Rei, acompanyat de l'alcalde d'aquesta població, Joan Ramon Casals, després de visitar l'Ajuntament.





La visita del president de la Generalitat a Molins de Rei ha acabat amb el lliurament dels premis del Concurs de Planter.