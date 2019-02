ERC anuncia esmena a la totalitat als Pressupostos de Sánchez

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha anunciat aquest dilluns que el seu partit formalitzarà aquest dimarts al Congrés dels Diputats una esmena a la totalitat als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), de manera que el partit d'Oriol Junqueras rebutjarà que les comptes iniciïn la seva tràmit parlamentari.





En roda de premsa després de la reunió de la direcció del partit, el diputat d'ERC al Congrés Joan Tardà ha argumentat que prenen aquesta decisió perquè no han arribat "els gestos de categoria" cap a Catalunya que li havien demanat al president del Govern, Pedro Sánchez.





Tardà ha argumentat que aquests gestos que demanaven i que no han arribat són la fi de la "via repressiva" de l'Estat cap als líders independentistes encausats, i també una negociació per celebrar un referèndum d'autodeterminació a Catalunya.





Com a exemple d'aquesta via repressiva que ERC critica, Tardà ha citat les detencions recents de dos alcaldes de la CUP a la província de Girona, i també que el Govern no hagi donat instruccions a les Fiscalia perquè hi hagi moviments en la causa sobre el procés sobiranistes.





Tardà ha assegurat que "legalment" el Govern podria incidir sobre la Fiscalia perquè aquesta depèn orgànicament del poder executiu, i ha afegit que té temps de fer-ho fins que arribin les conclusions del judici que se celebrarà en el Tribunal Suprem.





Els republicans podrien retirar l'esmena a la totalitat que han presentat fins al propi dia del debat, i Tardà no ho ha descartat sempre que s'avanci en el que ERC demanda: "Fins al dia 12 el Govern central té en la seva teulada acceptar allò que nosaltres considerem que és molt raonable".