La negativa d'ERC i PDeCat a aprovar els pressupostos col·loca a Sánchez contra les cordes

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha anunciat aquest dilluns que el seu partit formalitzarà aquest dimarts en el Congrés dels Diputats una esmena a la totalitat als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), per la qual cosa el partit d'Oriol Junqueras rebutjarà que els comptes iniciïn el seu tràmit parlamentari.





En roda de premsa després de la reunió de la direcció del partit, el diputat d'ERC en el Congrés Joan Tardà ha argumentat que prenen aquesta decisió perquè no han arribat "els gestos de categoria" cap a Catalunya que li havien demanat al president del Govern, Pedro Sánchez.





Tardà ha argumentat que aquests gestos que demanaven i que no han arribat són la fi de la "via repressiva" de l'Estat cap als líders independentistes encausats, i també una negociació per a celebrar un referèndum d'autodeterminació a Catalunya.





Com a exemple d'aquesta via repressiva que ERC critica, Tardà ha citat les detencions recents de dos alcaldes de la CUP a la província de Girona, i també que el Govern no hagi donat instruccions a les Fiscalia perquè hi hagi moviments en la causa sobre el procés sobiranistes.





UN ULTIMÀTUM A SÁNCHEZ





El PDeCAT també ha anunciat que no donarà suport als pressupostos de Sánchez. Eduard Pujol ha reclamat al Govern central que accedeixi a parlar de l'autodeterminació de Catalunya en el seu diàleg amb la Generalitat si vol evitar que "el divendres a les 12 del migdia" el PDeCAT present una esmena a la totalitat als PGE.





Les paraules de Pujol no han assegut res bé en el si del PDeCAT segons fonts de la formació, que han deixat clar que en nom del PDeCAT "parlarà el PDeCAT quan toc i de la manera que consideri".





Per això, després de la roda de premsa de Pujol, el partit que lidera David Bonvehí ha enviat un comunicat als mitjans on recorden que demanen a Sánchez una taula de diàleg bilateral per a trobar una solució a la relació entre Catalunya i la resta d'Espanya, amb la presència d'un mediador neutral que garanteixi el compliment dels acords que s'aconsegueixin.