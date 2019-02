Torra reuneix per segona vegada la taula de diàleg de partits catalans

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha convocat per aquest dimarts a les 17.30 hores una nova sessió de l'Espai de Diàleg ', una taula de diàleg entre partits catalans que es va fundar al novembre a instàncies del PSC i després aprovar-Parlament.









Per part del Govern acudiran el propi Torra; el vicepresident del Govern, Pere Aragonès; la portaveu i consellera de Presidència, Elsa Artadi, i la consellera de Justícia, Ester Capella, i el lloc escollit tornarà a ser al Palau de la Generalitat.





Dels grups parlamentaris aniran el portaveu adjunt de JxCat, Albert Batet, i la diputada Gemma Geis; d'ERC el líder parlamentari, Sergi Sabrià, i la portaveu, Anna Caula; del PSC-Units el líder, Miquel Iceta, i el diputat Ramon Espadaler, i dels comuns la líder, Jéssica Albiach, i la portaveu, Susanna Segovia.





A la primera cita de la taula del diàleg el 16 novembre es va absentar el PP, Cs i la CUP i els dos primers ja han anunciat la seva nova negativa a acudir en aquesta segona ocasió, i la CUP, tot i que no ho ha confirmat, no ha donat senyals de voler anar aquesta vegada.





Aquesta taula de diàleg es va fundar per facilitar el diàleg entre els partits catalans per aconseguir "acords sobre els grans temes de país", però la primera trobada només va servir per constatar les diferències entre els partits independentistes, els comuns i el PSC.





Artadi va afirmar aquell dia que l'acord va ser de "mínims", cosa que també va constatar Iceta, tot i que els dos van coincidir a valorar que, almenys, totes les parts havien compartit que calia seguir dialogant per trobar solucions.





Al novembre el PSC i els comuns van sortir de la reunió criticant que no hi havia ordre del dia fixat, el que va dificultar el desenvolupament de la cita, i van demanar que per la segona trobada el Govern acudís amb un ordre del dia i amb els temes a tractar ben preparats.





Artadi va anunciar la setmana passada que Torra acudirà la cita amb dos objectius: el primer, explicar el contingut de les reunions que han mantingut en les últimes setmanes la Generalitat i el Govern central; el segon, les "noves accions repressives" de l'Estat a Catalunya.





Durant el ple del Parlament de fa dues setmanes, el diputat del PSC-Units Ramon Espadaler va mantenir un "breu trobada" amb membres del gabinet del president -al que va acudir Pere Cardús, entre d'altres-, per abordar l'enfocament de la reunió.





Les mateixes fonts han aclarit que el Govern no els ha traslladat un ordre del dia per escrit malgrat que alguns grups ho van reclamar al seu dia, però sí els van explicar que en aquesta reunió Torra donarà detalls de les reunions que han mantingut amb l'Executiu central.





"Ens informaran dels punts que van tocar amb el president Pedro Sánchez a la reunió del 20 de desembre entre tots dos presidents -en Palau de Pedralbes- i sobre la situació actual de l' 'Procés' i dels presos", han explicat.