Anticapitalistes contra Pablo Iglesias

Pablo Iglesias es debat entre competir o no contra Iñigo Errejón a la Comunitat de Madrid, ja que mentre els barons aposten en què Podemos s'integri a la candidatura de Más Madrid, Izquierda Anticapitalista es nega a qualsevol integració.









Després de conèixer-se que Errejón formaria part de la plataforma Más Madrid amb Manuela Carmena, van ser diversos els noms que es van debatre per liderar la candidatura de Podemos a la comunitat, entre ells el d'Irene Montero.





Hores després, Iglesias va rebre nombrosos missatges en què animaven a no anar a la guerra contra Errejón, de manera que després de considerar-ho, la formació morada va optar per no descartar una llista unitària.





Aquesta decisió topa amb l'opinió dels anticapitalistes, que ja arriben a trucar a Errejón "el PSOE 2", i no volen que hi hagi pacte. De fet, no descarten arribar a un acord amb Izquierda Unida pel seu compte.





Dins d'Izquierda Anticapitalista, hi ha persones com Pablo Echenique, Teresa Rodríguez i Miguel Urbán.





L'eurodiputat Miguel Urbán considera que Podemos "no es pot moderar" a Madrid i considera que cal presentar una candidatura a la Comunitat de Madrid que sigui plural i rupturista.





Per Urbán, Errejón ha donat un "cop de mà" i IU, Podemos i agents socials han de construir una alternativa.