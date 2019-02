El fiscal de l'Audiència Nacional dubta de la imparcialitat de jutjar el procés en els tribunals catalans

El fiscal de l'Audiència Nacional Pedro Rubira ha mostrat aquest dimarts els seus dubtes que la causa per rebel·lió i sedició pugui investigar i jutjar amb "imparcialitat" si s'envia a la jurisdicció catalana.









"Pot haver imparcialitat i serenitat si la causa de rebel·lió i sedició s'envia a Catalunya?", s'ha preguntat durant la vista que examinava la competència d'aquest tribunal per jutjar el procediment contra els ex caps dels Mossos d'Esquadra, entre ells el major Josep Lluís Trapero.





D'aquesta manera, Rubira ha defensat la competència de l'Audiència Nacional perquè els fets que es van a enjudiciar, concretament l'actuació de la policia autonòmica els dies 20 i 21 de setembre de 2017 i durant el referèndum il·legal de l'1 d'octubre d'aquest any , sí van afectar la forma de govern de l'Estat.





"Com no va a afectar quan es vol formar una república independent a través d'un referèndum il·legal? Com va a ser competent davant aquests gravíssims fets?", ha subratllat.