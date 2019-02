El Govern acollirà embarcacions de rescat d'immigrants en quatre ports

El conseller d'Acció Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, ha anunciat que obre els ports de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Roses, Palamós (Girona) i Sant Carles de la Ràpita (Tarragona) -tots de titularitat catalana-, per que les embarcacions de rescat d'immigrants a la Mediterrània puguin atracar a ells.





"El Govern, que gestiona íntegrament aquests ports, obre les portes d'aquests ports per acollir aquestes embarcacions perquè puguin fer la seva feina i salvar vides a la Mediterrània", ha recalcat en roda de premsa posterior al Consell Executiu.





Per a Bosch, és una obligació política i moral del Govern intentar el possible per garantir que no mori més gent al mar "davant la inacció dels governs i els estats europeus".