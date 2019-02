Després que Juan Guaidó hagi estat reconegut per 20 de les 28 nacions de la UE, a més de pels EUA, Canadà, Israel i la pràctica totalitat dels països americans, comença la segona fase de l'operació del president interí de Veneçuela.

En què consisteix? En crear un cordó humanitari que proporcioni aliments i medicaments a la població veneçolana que està patint grans caresties. Per una part, aquest comboi serà escortat per militars colombians fins a la ciutat de Cúcuta, que limita amb Veneçuela. Per la frontera de Brasil, també l'Exèrcit carioca acompanyarà els queviures fins a la frontera amb el país bolivarià.





A hores d'ara, el dubte està en si l'Exèrcit veneçolà, sobretot en els seus escalafons mitjans i bàsics, impedirà l'entrada d'ajuda exterior al país.





Per Guaidó, el valor polític d'una acció humanitària reeixida seria immens. Per aquest motiu Nicolás Maduro hagi rebutjat de forma irada la col·laboració de països com els EUA o el Canadà. "A Veneçuela no pot fer-se una proposta falsa d'ajuda humanitària (...) No som captaires!", va afirmar de manera exaltada Maduro.





La greu crisi de desproveïment d'aliments i de fàrmacs ha provocat una crisi sense precedents al país americà. Es calcula que hi ha milions de persones que viuen al llindar de la pobresa i tants altres que no gaudeixen de l'atenció sanitària que necessitarien.





Guaidó se la juga en aquesta operació humanitària: si surt bé, el seu capital polític sortirà reforçat, però si l'Exèrcit impedeix l'accés al país dels béns, l'oposició ha de pressionar el Govern de Maduro per altres mitjans.