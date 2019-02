El Govern està disposat a estudiar les propostes fiscals dels comuns per aprovar els comptes catalans

El vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Pere Aragonès, s'ha obert aquest dimecres a "estudiar les mesures fiscals" sobre l'IRPF i l'Impost de Successions que els comuns van posar damunt de la taula per donar suport als Pressupostos de la Generalitat de 2019.









Ho ha dit en una intervenció davant del ple del Parlament, on ha admès que no aprovar els comptes de 2019 deixaria a la Generalitat en una situació compromesa i l'obligaria a renunciar a algunes de les inversions a les quals ja s'havia compromès per a aquest any .





Aragonès ha recordat que actualment la Generalitat treballa amb els comptes prorrogades de 2017, i seria aquesta circumstància la que impediria dur a terme algunes millores socials: "No podem assumir tots els compromisos de 2019 amb els recursos de 2017".





Poc abans, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat que el Govern traslladarà una "contraoferta" als comuns perquè reconsiderin la seva negativa actual a donar suport als Pressupostos catalans de 2019 i s'obrin de nou a donar el seu aval a tramitar les comptes pròximament al Parlament.





A la sessió de control al Govern al Parlament, Torra ha cridat els comuns a formar una "unitat" al Govern no només a favor de trobar una solució dialogada al conflicte de Catalunya, sinó també a l'hora de poder aprovar uns comptes per a aquest any.





JÉSSICA ALBIACH





La líder dels comuns a la Cambra, Jéssica Albiach, ha iniciat la seva intervenció criticant que el Govern "no té rumb i dóna tombs al tema nacional", però ha destacat que sí que comparteix amb la Generalitat la seva crítica al judici de l'1-O i la defensa dels presos sobiranistes.





Albiach li ha retret a l'Executiu català, que ha anomenat 'Govern Torra-Aragonès', ser "incapaç de presentar uns pressupostos socials", motiu pel qual el cap de setmana passat van decidir suspendre les negociacions.