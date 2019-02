El consum d'alcohol i tabac entre adolescents, fins i tot en petites quantitats, està associat amb la rigidesa arterial precoç, un dany que augmenta el risc cardiovascular futur. Tenint en compte que, a Espanya, 1, 1 milió d'adolescents prenen alcohol i uns 530.000 asseguren fumar, atenent a un recent estudi de la Societat Europea de Cardiologia, més d'un milió i mig d'adolescents estan en risc.





L'impacte del consum de tabac i el consum excessiu d'alcohol en els resultats adversos de la salut cardiovascular en adults està ben establert, per això l'estudi ALSPAC, publicat recentment a 'European Heart Journal', ve a observar aquests mateixos risc en la població menor de 17 anys.





"Tenint en compte que a aquestes edats és possible restaurar la rigidesa arterial normal si es cessa el consum, és important tractar de fer entendre als adolescents com més aviat de ser jove no li fa a un immune a la malaltia cardiovascular", assenyala el doctor Carlos Macaya, president de la Fundació Espanyola del Cor (FEC), que considera "fonamental" que es prenguin mesures per preservar la salut cardiovascular dels més joves, inclosos els que combatin el tabaquisme passiu.





Els fumadors adolescents analitzats en l'assaig van percebre un augment en la seva velocitat de l'ona del pols caròtid-femoral (OVP) en comparació amb els no fumadors. "Aquesta mesura és la que s'utilitza per estudiar el dany arterial i la rigidesa dels gots, pel que resulta un marcador que ens aporta informació sobre la possibilitat de desenvolupar malaltia arterial de manera més precoç en comparació amb el grup no fumador", aclareix el doctor Vicente Arrarte, president de la Secció de Risc Vascular i Rehabilitació Cardíaca de la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC).





Els fumadors actius, tant els de major intensitat com els de menor, van presentar major OVP en comparació amb els no fumadors. "Un dels punts més significatius d'aquest registre és que els que van deixar de fumar durant el seguiment van recuperar la seva salut arterial", detalla el cardiòleg.





En ALSPAC s'aprecia a més, un efecte sumatori de la quantitat de cigarrets fumats i la intensitat de consum d'alcohol, de manera que els molt fumadors que també eren grans bevedors tenien una OVP més alta en comparació amb els que mai havien fumat, i versus els bevedors de baix consum.





Aquest estudi es va dur a terme mitjançant qüestionaris en els quals es va analitzar el consum d'alcohol i tabac als 13, 15 i 17 anys d'edat en 1.266 participants, dels quals 425 eren homes i 841, dones.