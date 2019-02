El "tuf estalinista" de la cúpula de Podemos

La crisi interna de Podemos continua, aquest cop perquè segons els crítics la direcció utilitza un Comitè de Seguretat i Salut Laboral per invalidar candidats que no són de la corda de Pablo Iglesias.









La Comissió de Garanties de Podemos, que és el tribunal resol conflictes interns, ha pres nota de les expulsions que s'han succeït en els últims mesos a Navarra, Cantàbria i la Rioja.





Els cinc integrants d'aquesta Comissió han fet ús dels seus vots particulars i s'han oposat a les expulsions.





Les crítiques de la Comissió arriben a assenyalar que la cúpula de Podemos actua amb cert "tuf estalinista" i acusen la direcció de portar a terme "pràctiques deshonestes per treure rèdits polítics o desqualificar el contradictor".





"No és procedent negar la participació política dels afiliats, ja que es parteix de presumpcions", assenyala el document de la Comissió sobre la resolució del Comitè Electoral de Cantàbria després de l'expulsió de les primàries de la secretària general autonòmica.





El Comitè de Seguretat i Salut Laboral de Podemos està en entredit perquè, segons assenyalen crítics de Podem, és un òrgan que pràcticament no es coneixia i que ara es presenta com un requisit imprescindible per ostentar un càrrec públic.