Les disputes de Podemos a Cantàbria arriben als tribunals

El judici per la demanda presentada contra Podemos per l'exlíder del partit a Cantàbria, Rosana Alonso, i dos membres de la seva Direcció després de ser inhabilitats per concórrer als comicis interns del partit per conformar la candidatura a les eleccions autonòmiques de 2019 se celebrarà el 7 de març, a partir de les 10.00 hores, al Jutjat de Primera Instància número 6 de Santander.









Així ho han confirmat fonts vinculades al procés després que les parts no hagin arribat a "cap tipus d'acord" en l'audiència prèvia celebrada aquest dijous al jutjat.





Aquestes mateixes fonts, properes als demandants (l'exsecretària de Podemos Cantàbria, Rosana Alonso, i els que eren els responsables d'Organització i de Feminismes de la Direcció liderada per aquesta, David González i Belén Milán, respectivament), han assenyalat que per part de la part demandada (Podem estatal) "no hi havia intenció negociadora".





A l'audiència prèvia han acudit els demandants, acompanyats de la seva representació legal, mentre que per part de Podemos només ha acudit advocat i procurador, segons ha pogut saber aquesta agència.





Els tres demandants van ser inhabilitats pel Comitè Electoral de Podem en base a les conclusions de l'informe realitzat pel Comitè de Seguretat i Salut en el Treball arran de la denúncia per assetjament laboral contra el diputat José Ramón Blanco -pròxim a Alonso- que van interposar tres dones: la llavors portaveu parlamentària i candidata a les primàries, Verónica Ordóñez; la líder a Santander, Lydia Alegría, i la responsable de premsa del partit. Una inhabilitació que va ser confirmada posteriorment pel Comitè de Garanties nacional en rebutjar els recursos dels tres dirigents podemitas.





Això va fer que l'única aspirant a encapçalar la llista de la formació a les eleccions autonòmiques de 2019 fora Verónica Ordóñez, cosa que Alonso i el seu equip volien evitar. En no haver-ho aconseguit, van portar el conflicte als tribunals.





Després de les accions judicials empreses per Alonso, González i Milán, el Jutjat de Primera Instància número 6 de Santander va paralitzar de forma cautelar el procés d'eleccions primàries de Podemos Cantàbria per conformar la candidatura a les eleccions autonòmiques de 2019, quedant condicionat a la presentació de la demanda que tots tres han interposat i que és la que ara, si no hi ha acord, arribarà a judici el dia 7 de març.





El que sol·liciten Alonso, González i Milán és que se'ls restitueixin les seves candidatures per concórrer als comicis interns del partit.





Arran de tot el que ha passat, la Direcció de l'Estat va imposar una gestora per gestionar el partit a Cantàbria en substitució de Rosana Alonso i el seu equip.