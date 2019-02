La vicepresidenta del Govern i ministra d'Igualtat, Carmen Calvo, ha anunciat que el Govern espanyol trenca les seves negociacions amb l'independentisme i que "mai acceptarà un referèndum d'autodeterminació".









"Aquest govern té la ferma decisió d'establir tots els ponts possibles però en aquest moment, el marc traçat que hem fet no és acceptat pels partits independentistes", ha assegurat en roda de premsa després de la reunió del Consell de Ministres.





El propi president del Govern espanyol ha llançat un missatge en Twitter afirmant que "aquest govern no acceptarà mai un referèndum d'autodeterminació".









La vicepresidenta ha dit que no tiraran endavant la taula de partits que es va pactar el 20 de desembre de l'any passat pels presidents del Govern central, Pedro Sánchez, i de la Generalitat, Quim Torra. Mentre que els separatistes s'aferren als 21 punts que no es van pactar entre tots dos Executius, Carmen Calvo ha reafirmat que el Govern només se sent concernit pel document que es va pactar i que es va llegir de forma pública als mitjans de comunicació en la reunió de Pedralbes. En aquest sentit, el Govern espanyol ha distribuït un document amb els objectius del diàleg que considera assumibles.





Calvo ha destacat que la Constitució ha de respectar-se i ha rebutjat qualsevol voluntat d'autodeterminació: "Aquest govern no acceptarà mai el plantejament d'un referèndum d'autodeterminació".





Aquestes declaracions es fan en paral·lel a les esmenes als Pressupostos Generals de l'Estat, i en una setmana marcada per la polèmica sobre si és necessària o no la figura d'un relator a la taula de partits per dialogar sobre la situació de Catalunya.