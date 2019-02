Nicolás Maduro ha avisat els Estats Units que en el cas que intervingui militarment a la nació del Carib podria enfrontar-se a "un nou Vietnam", alhora que ha subratllat que els militars i "milicians" estan entrenats i armats per defensar el país.





En una entrevista publicada aquest dijous pel diari mexicà 'La Jornada', ha denunciat que Veneçuela pateix "20 anys (...) d'una agressió permanent per part dels Estats Units i els seus aliats oligàrquics interns". Només en els seus sis anys, ha indicat, hi ha hagut "diversos intents violents de portar el país a una guerra civil i enderrocar el Govern".





Maduro ha dit que des que Donald Trump va arribar a la Casa Blanca tots dos països han entrat en una fase de "confrontació total". "Donald Trump està obsessionat amb Veneçuela", ha asseverat. Segons Maduro, el seu assessor de Seguretat Nacional, John Bolton; el seu secretari d'Estat, Mike Pompeo; i el seu vicepresident, Mike Pence; es fan dir "equip Veneçuela". "Cada dia tuitegen, escriuen, declaren, i demanen el cop d'estat obert", s'ha queixat.





Sobre fissures en el tradicional suport que els militars han donat al 'chavisme', l'inquilí del Palacio de Miraflores ha assegurat que, encara que "s'han invertit centenars de milions de dòlars per dividir la força Armada Nacional Bolivariana", "avui estan més units que mai, no ens ensorraran".





MADURO NEGA LA FAM





També ha negat que hi hagi una crisi humanitària. "La crisi humanitària és una farsa", ha etzibat. "Per què volen encolomar-nos una crisi humanitària fabricada a nivell mediàtic?", ha insistit.





Tanmateix, Maduro ha admès que "Veneçuela té problemes, com qualsevol altre país", però ha subratllat que no té "alguns problemes que tenen països on governa el neoliberalisme".





CRISI POLÍTICA





La tensió s'ha disparat a Veneçuela des del 10 de gener, quan Maduro va decidir iniciar un segon mandat que ni l'oposició ni bona part de la comunitat internacional reconeixen per considerar que és fruit d'unes eleccions presidencials, les del 20 de maig, no-democràtiques.





En resposta, el president de l'Assemblea Nacional, el líder opositor Juan Guaidó, es va proclamar president interí el 23 de gener, en un moviment que han reconegut els Estats Units, el Canadà, la majoria dels països llatinoamericans i nombrosos països europeus, entre ells Espanya.