Comença la investigació pel xoc de trens de Rodalies al Bages

S'inicia la investigació de l'accident de rodalies produït ahir per un tren que circulava en sentit contrari procedent de Lleida cap a Barcelona. La via on es va produïr l'accident romandrà tancada tot aquest cap de setmana, ja que bombers i técnics han estat treballant a primera hora de la nit per retirar els combois, netejar la vía i mirar la catenaria a Castellgalí (Bages), on es va produïr el xoc entre trens.





Rodalies ha habilitat un servei de transport alternatiu per les linies afectades.





El balanç de víctimes s'ha actualitat amb 165 ferits menys greus per sumar-se als 6 ferits greus i a la conductora, que va ser l'única victima mortal d'aquest incident.









PRECEDENT





A la tarda del divendres 8 de febrer, s'ha produït un xoc entre dos trens que circulaven entre Sant Vicenç del Castellet i Manresa.





Una persona ha mort, altres dues han resultat ferides de gravetat; 16 han sofert ferides de menor gravetat i un mínim de 76 han sofert ferides lleus, segons Protecció Civil.





La víctima mortal de l'accident ferroviari a Castellgalí (Barcelona) és la maquinista d'un dels dos trens implicats i tenia 26 anys, han informat fonts de la Conselleria d'Interior de la Generalitat.









El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat una situació extraordinària en la Central de Coordinació Sanitària, que ha mobilitzat vuit unitats de transport sanitari urgent, logística, i altres unitats de transport no urgent.









Un problema de senyalització en la via ha estat la causa del xoc frontal entre els dos trens, segons ha confirmat el conseller de Territori, Damià Calvet.





Antonio Carmona, portaveu de Renfe, ha confirmat que els dos trens circulaven en la mateixa via quan s'ha produït el xoc. "És una situació que no s'hauria d'haver donat i hem d'investigar què ha ocorregut", ha puntualitzat.









Fuentes de la Conselleria d'Interior han informat que el conseller Miquel Buch està dirigint-se al lloc de l'accident ferroviari.





El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins al moment una vintena de trucades alertant d'aquest accident, ha informat en la xarxa social.





Els Bombers de la Generalitat estan treballant en el lloc dels fets juntament amb els Mossos d'Esquadra i el Servei d'Emergències de la Generalitat.





La policia catalana està auxiliant a les víctimes de l'accident i ha demanat deixar passo als vehicles d'emergències.