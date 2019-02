Traslladen als ferits del tren accidentat del Bages a hospitals pròxims

Alguns dels ferits de l'accident ferroviari de Castellgalí (Barcelona) han estat traslladats d'hospital per a "acostar-los més a casa", han informat fonts de la Generalitat.







La Conselleria de Salut ha informat que queden 10 ferits ingressats per l'accident ferroviari del divendres a Castellgalí (Barcelona) i tres d'ells estan greus.





A més, altres quatre ferits estan en el centre hospitalari Althaia de Manresa (Barcelona) -un greu, un menys greu i dos lleus-, i dos, en estat menys greu, estan ingressats a l'Hospital Vall d'Hebron.





RECUPERACIÓ DE LA VIA I INVESTIGACIÓ





Les labors de retirada dels trens després de l'accident ferroviari d'aquest divendres a Castellgalí (Barcelona) "es desenvolupen segons el que es preveu", ha assegurat el portaveu de Renfe, Antonio Carmona.





Dilluns s'espera poder fer públic un informe sobre les causes del que va passar.





En declaracions aquest dissabte, Carmona ha explicat que estan separant la unitat de cua del tren de Rodalia, i que l'encarrilaran i l'apartaran de la via, i que progressivament es farà el mateix amb la resta de cotxes del tren.





La circulació està tallada entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa (Barcelona) i que s'està oferint un servei alternatiu per carretera entre aquestes dues localitats per a la R4, i entre Sant Vicenç i Calaf (Barcelona) per a la R12.





El xoc frontal entre un tren Regional de la línia R12 i un de la R4 de Rodalies aquest divendres va produir la mort d'una maquinista, una jove de 26 anys de Còrdova, i quatre persones van resultar ferides greus, nou menys greus i 92 lleus.





La Conselleria de Salut ha informat aquest dissabte que queden 12 ferits ingressats: tres greus, sis menys greus i dos lleus.





S'inicia la investigació de l'accident de rodalies produït ahir per un tren que circulava en sentit contrari procedent de Lleida cap a Barcelona. La via on es va produïr l'accident romandrà tancada tot aquest cap de setmana, ja que bombers i técnics han estat treballant a primera hora de la nit per retirar els combois, netejar la vía i mirar la catenaria a Castellgalí (Bages), on es va produïr el xoc entre trens.





Rodalies ha habilitat un servei de transport alternatiu per les linies afectades fins que el dimarts es restitueixi el servei de la R4.





El balanç de víctimes s'ha actualitzat amb 165 ferits en total, per a sumar-se a la conductora, que va ser l'única víctima mortal d'aquest incident. La Conselleria de Salut ha informat que queden 12 ferits ingressats per l'accident ferroviari aquest divendres a Castellgalí (Barcelona): tres ferits greus, set menys greus i dos lleus. A més, hi ha una persona greu i una menys greu en el Consorci Sanitari de Terrassa i un ferit menys greu i un lleu en el centre hospitalari Althaia a Manresa (Barcelona), un total de 6 ferits menys greus.





Calvet i Ábalos es reuneixen a Barcelona sobre l'accident de tren de Castellgalí

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, i el conseller de Territori de la Generalitat, Damià Calvet, s'han reunit aquest dissabte a Barcelona per a parlar del xoc de dos trens el divendres a Castellgalí (Barcelona), on va morir una maquinista.





Tots dos havien fet abans declaracions per separat, però no després de la trobada, que ha tingut lloc en el Centre de control de trànsit Centralitzat de l'Estació de França de Barcelona, i al qual s'han sumat els presidents de Renfe i d'Adif, Isaïes Táboas i Isabel Marró de Vera, entre altres.





Calvet havia avançat abans de la reunió que anava a demanar més inversió en la infraestructura ferroviària perquè va poder influir en l'accident, i Ábalos havia replicat que és necessari invertir més però que no sembla que aquesta sigui la causa del sinistre.





PRECEDENT





A la tarda del divendres 8 de febrer, s'ha produït un xoc entre dos trens que circulaven entre Sant Vicenç del Castellet i Manresa.





Una persona ha mort, altres dues han resultat ferides de gravetat; 16 han sofert ferides de menor gravetat i un mínim de 76 han sofert ferides lleus, segons Protecció Civil.





La víctima mortal de l'accident ferroviari a Castellgalí (Barcelona) és la maquinista d'un dels dos trens implicats i tenia 26 anys, han informat fonts de la Conselleria d'Interior de la Generalitat.









El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat una situació extraordinària en la Central de Coordinació Sanitària, que ha mobilitzat vuit unitats de transport sanitari urgent, logística, i altres unitats de transport no urgent.









Un problema de senyalització en la via ha estat la causa del xoc frontal entre els dos trens, segons ha confirmat el conseller de Territori, Damià Calvet.





Antonio Carmona, portaveu de Renfe, ha confirmat que els dos trens circulaven en la mateixa via quan s'ha produït el xoc. "És una situació que no s'hauria d'haver donat i hem d'investigar què ha ocorregut", ha puntualitzat.









Fuentes de la Conselleria d'Interior han informat que el conseller Miquel Buch està dirigint-se al lloc de l'accident ferroviari.





El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat una situació extraordinària en la Central de Coordinació Sanitària, que ha mobilitzat vuit unitats de transport sanitari urgent, logística, i altres unitats de transport no urgent.





El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins al moment una vintena de trucades alertant d'aquest accident, ha informat en la xarxa social.





Els Bombers de la Generalitat estan treballant en el lloc dels fets juntament amb els Mossos d'Esquadra i el Servei d'Emergències de la Generalitat.





La policia catalana està auxiliant a les víctimes de l'accident i ha demanat deixar passo als vehicles d'emergències.