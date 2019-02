El Govern central condemna la confiscació de SM Pharma a Veneçuela

El Govern ha deplorat la confiscació de la planta a Maracaibo (Veneçuela) de la farmacèutica SM Pharma, d'origen espanyol, per part de l'Executiu de Nicolás Maduro i ha fet una crida a què es cessament "l'ocupació de la fàbrica", amb el tal que pugui tornar a oferir medicaments a la població veneçolana.





A través d'un comunicat, el Ministeri d'Exteriors espanyol explica que la confiscació ha estat iniciada pel governador de Zulia, Omar Prieto, al mateix temps que denuncia que es va fer "sense respectar" les lleis de Veneçuela, sense que existís justificació que la fonamenti i "incomplint" els compromisos adquirits davant l'Executiu espanyol.





Per Exteriors, aquesta mesura "suposa un perjudici directe per al sector salut veneçolà i per al proveïment de productes essencials que beneficien a la societat". A més, assenyala que representa "una violació de l'Estat de Dret i un senyal per als inversors nacionals i internacionals sobre la manca de seguretat jurídica existent al país".





SHpharma





SM Pharma, fundada i dirigida per una família d'origen asturià, treballa des de fa cinc dècades al país sud-americà. "L'empresa ha demostrat estar compromesa amb Veneçuela, havent ofert a les autoritats ampliar la seva activitat productiva i comercial sempre que s'apliqui la llei i que se li permeti operar amb normalitat", indica Exteriors.





Segons diversos mitjans veneçolans, com 'Veneçolana de Televisió', el governador Omar Prieto va dir que aquesta empresa va ser abandonada pels seus amos, els que estarien "complotados per danyar el subministrament i lliurament de medicines" i que el 2018 "només produïen 3 productes per intentar declarar en fallida ".





Dijous Nicolás Maduro va visitar aquesta planta de medicaments de SM Pharma en l'estat de Zulia, sobre la qual va afirmar a Twitter que "posseeix la capacitat per produir i satisfer el 50% de la demanda nacional, de gran part dels medicaments necessaris per al nostre poble ", al que va afegir:" Una empresa recuperada en Revolució! ".





No obstant això, el Govern d'Espanya ha fet una crida a que es compleixi la legislació veneçolana i cessament l'ocupació de la fàbrica perquè SM Pharma "pugui estar en condicions de tornar a oferir els medicaments i productes farmacèutics que necessita el poble veneçolà".