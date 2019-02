Sánchez espera que no aprovar els pressupostos perjudiqui electoralment als independentistes ia la ultradreta

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha confiat que els espanyols prenguin nota si els independentistes i la ultradreta voten en contra dels pressupostos generals de l'Estat ", unes Comptes que" beneficien a tots els territoris ".





En un acte celebrat al BEC de Barakaldo per presentar la candidatura del candidat a l'Alcaldia, Alfredo Retortillo, en què també ha intervingut la secretària general dels socialistes bascos, Idoia Mendia, Sánchez ha assegurat que en els vuit mesos de govern socialista s'ha fet "més per la justícia social" que durant els vuit anys previs de Govern del PP.





Després de defensar que en els últims mesos s'han revertit les retallades en educació o s'ha reconegut el dret universal a la sanitat pública, Sánchez ha defensat el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat presentat pels socialistes per "beneficiar a tots els territoris". "Aquest govern està compromès amb la reindustrialització del nostre país i amb la Marge Esquerra de Biscaia", ha sostingut.









D'aquesta manera, ha considerat que si el dimecres els independentistes i la "ultradreta" representada per Partit Popular i Ciutadans voten en contra dels Comptes després de "set anys de retallades, espero que els espanyols prenguin nota".





De cara al futur, ha apostat per "transformar" l'educació i ha anunciat que el Consell de Ministres aprovarà a mitjans de febrer una nova llei d'educació.





REFORMA LABORAL

D'altra banda, s'ha compromès a derogar els "aspectes més lesius de la reforma laboral" i ha valorat l'increment pressupostari en matèria d'habitatge perquè els joves espanyols puguin "emancipar entre els 20 i 25 anys".





També ha valorat que els Pressupostos recuperin el subsidi a l'atur dels majors de 52 anys o el reconeixement de la igualtat laboral entre homes i dones. "Un país ric no pot tenir treballadors pobres. El 70% dels beneficiats pel salari mínim interprofessional sou les dones", ha incidit, per afegir que tot això "representa fer polítiques d'esquerres".





Sánchez ha defensat que la justícia social ha d'anar acompanyada de justícia fiscal i ha reprovat que hi hagi "grans societats que cotitzen en borsa i tenen tipus socials efectius per sota del 10%", de manera que si s'aproven els comptes "començaran a pagar com a mínim més d'un 15% de l'impost de societats ".





"Quina és la diferència entre esquerra i dreta? Tots dos volem progrés, la diferència és que uns volen progressar a costa de la majoria i nosaltres no entenem el progressos tots junts i que ningú quedi enrere", ha descrit, alhora que ha valorat la pujada en les pensions.





Sánchez cancel·la la seva assistència a un acte dilluns a Barcelona

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha cancel·lat la seva assistència a la cerimònia de lliurament de premis 'Empresa de l'Any 2018', que té lloc el dilluns a Barcelona, després que l'Executiu hagués confirmat prèviament la seva assistència.





Segons han confirmat fonts de Moncloa, Sánchez no podrà acudir finalment a aquest acte "per motius d'agenda", tot i que no han volgut especificar quins altres compromisos li impediran acudir a la cerimònia.





A última hora de la tarda de divendres, l'agenda setmanal del Govern encara incloïa l'acte dins de les previsions per al president, tot i que minuts més tard es va remetre una versió modificada de la mateixa en la qual ja no figurava la seva assistència.





Per a aquesta jornada només figuren ara dos actes, un a les 11.00 hores en el qual rep el director de la Reial Acadèmia Espanyola, Santiago Muñoz Pico, al complex de la Moncloa, i un altre a les 13.00 hores en què Sánchez rep a l'equip de la pel·lícula 'Campions' també a la Moncloa.





El lliurament de premis està organitzada per 'El Periódico de Catalunya', amb el patrocini de Banc Sabadell, i tindrà lloc a les 21.00 hores de dilluns a Barcelona. Està previst que acudeixin també les altes autoritats de la comunitat, tot i que encara no està confirmada l'assistència del president Quim Torra.