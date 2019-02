El Madrid s'emporta el derbi al Wanda i allunya el Barça al seu lideratge

Vinicius segueix millorant 'partit a partit' i avui s'ha portat l'autoritat de la frase favorita del Cholo Simeone. Malgrat un arbitratge bastant dubtós i imprecís en el Wanda, el Reial Madrid s'ha endut el derbi madrileny per 1 a 3 amb gols de Casemiro (16 '), Ramos de penal (42') i un ressorgit Bale al (74 ').





Per la seva banda, els matalassers només s'han pogut defensar de la defensa blanca amb un gol de Griezmann al 25, molt qüestionat per la falta a Vinicius en l'inici de la jugada.





El Madrid guanya, però no té un ordre. Qualsevol de les seves jugadors pot ser l'artífex dels seus gols i Solari porta 1 mes jugant amb el mateix onze, que, de moment, segueix creixent i consolidant-però al que algun dia li arribarà el desgast.





Per tant, veurem a on arriba aquest Madrid amb un Vinicius en evolució però que encara no finalitza les seves jugades i sense un davanter que sigui la refencia ofensiva.





@realmadrid





Per tant, sense saber encara del que faci demà el Barça a la recepció de l'Athletic aquesta temporada al Camp Nou, ara mateix el Madrid es col·loca segon en la cursa pel liderat, a 5 provisionalment dels blaugranes, que podrien augmentar la seva renda a 8 demà, i deixant als matalassers enrere amb només un punt de diferència després d'aquesta victòria blanca del derbi madrileny.