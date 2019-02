Espanya guanya a la primera jornada del Sis Nacions B

Inici fort dels lleons a l'Eurocopa de Rugbi, també coneguda com el Sis Nacions B, doblegant la potent defensa dels óssos de Rússia 16 a 14 en l'Estadi Nacional complutense de Madrid.





La Fúria Vermella del rugbi va sortir altament concrentada els primers minuts de la trobada, posant-se davant en el marcador amb una marca i la seva transformació entre pals (7-0). Un avantatge, però, que els russos van poder aplacar ràpidament, igualant els 7 punts i doblegant per acabar la primera part de la trobada 7 a 14.









I és que la davantera russa és una de les més pesades d'aquesta competició, amb gairebé 750 kg en total a la primera línia, que els permetia empènyer amb força i anul·lar la tècnica de l'equip espanyol.





Però, les mitges parts en el rugbi, són com tornar a començar el partit amb el marcador el blanc: a vegades revitalitzen l'equip més feble i altres ho enfonsen encara més en la seva misèria. Per sort en aquesta ocasió per als lleons, el descans ser un energitzant.





Els davanters espanyols van començar a sentir seguretat en el mig camp durant la segona part i van començar a poder empènyer cap al seu costat de la pista, després de diversos minuts de joc estancat en els 10 metres.





Llavors, els lleons van aconseguir forçar errors en la sòlida defensa dels óssos russos, per arribar a obtenir 3 cops de càstig que donarien un tomb al marcador, de nou al seu favor per 16 a 14, deixant així el resultat final d'un partit molt dur físicament parlant.









A més, la victòria d'aquest partit és important per als lleons, ja que senti el precedent per a enfrontar-se en març a altres seleciones molt robustes com Romania i deixa a Espanya amb bones sensanciones de cara a la propera jornada del Sis Nacions B, on els espanyols tenen un partit en camp contrari contra la selecció de Geòrgia el dissabte 16 de febrer a les 15.00h.





L'ALTRA NOTÍCIA DEL PARTIT





Més enllà de la victòria per a Espanya, aquest partit de la categoria d'argent del Sis Nacions ha pogut comptar per primera vegada en aquest rang de competició del rugbi amb una arbitra, la irlandesa Joy Neville.