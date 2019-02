​Els lleons devoren a un Barça que no mostra fusta de líder

Que el Barça de Valverde estigués en el punt de mira aquesta temporada era qüestió de temps. Per un joc d'equip que no convenç, per una excessiva 'Messidependencia', encara que avui ni l'argentí, que encara no està del tot recuperat, ha pogut evitar el segon empat consecutiu dels blaugrana aquesta lliga (0-0).





San Mamés s'ha convertit en l'escenari de la nit desaprofitada pel FC Barcelona per a perllongar la seva distància com a líder de la competició domèstica. Ter Stegen ha estat la salvació d'un Barça irrecognoscible davant un desafortunat Athletic de Bilbao. El meta alemany va evitar que el partidàs de William J. pogués pujar algun tant al marcador.





@FCBarcelona





Aquesta nit, ni Messi ha pogut brillar, perquè avui ha arribat el moment d'evidenciar que, encara que aconsegueixen resultats, el Barça necessita a algú que pugui acompanyar a Rakitic en l'eix del joc blaugrana, davant l'absència d'Arthur per lesió.





Malgrat aquesta segona ensopegada en Lliga -que podia haver estat una caiguda tal com ha transcorregut la trobada, però, l'atzar del futbol no ha volgut que avui el marcador pugés algun punt en favor dels bascos.





Per tant, ara el Barça segueix a 5 punts de l'ara segon en la taula, el Reial Madrid.