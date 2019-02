El Banc Central Europeu, darrere de la sortida de la família Lara del Banc Sabadell

El Banc Central Europeu (BCE) va estar darrere de la sortida de la família Lara del nucli dur del Banc Sabadell.









La ruptura del Sabadell i els Lara va tenir lloc entre Frankfurt i el Piemont, entre la seu BCE i la regió d'origen del cap d'inspecció de l'entitat catalana, l'italià Carlo Giorgis, informa 'El Confidencial'.





Aquest supervisor ha estat clau en algunes de les decisions del grup presidit per Josep Oliu en els últims mesos, com la de declarar fallit el crèdit a Inversions Hemisferi, de la família Lara.





El regulador transalpí va endurir la inspecció del banc català en l'últim any, amb Giorgis al capdavant, que ja va protagonitzar la inspecció del Banc Popular.





Entre les primeres decisions de Giorgis figura l'anàlisi de la gent gran acreditats, com a Inversiones Hemisferip. Va detectar problemes de finançament i va exigir més provisions.





D'aquesta manera, a mitjans de 2018, els Lara van posar a la venda el patrimoni de Hemisferio per no ser 'embargats' per Sabadell i altres entitats. D'una banda, la patrimonial vendre la històrica seu de Planeta a Blackstone, per 210 milions. Els propietaris del grup editorial es van anticipar al fet que Sabadell els executés, cosa que va arribar a estar sobre la taula.





Al costat de la seu de Planeta, Inversiones Hemisferio va traspassar el 2% que li quedava a Sabadell, per uns 200 milions, i va saldar els seus deutes amb els creditors, entre els quals es trobava la pròpia entitat catalana.





Al maig, José Manuel Lara García va cedir el seu lloc al consell d'administració. Amb Hemisferio en ple procés de liquidació de deutes, l'empresari català va ser substituït per la secretària general de Sabadell, María José García Beato.