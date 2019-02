Gran manifestació en defensa de la sanitat pública a Santiago de Compostel·la

Desenes de milers de persones, unes 40.000 segons va proclamar la conductora de l'acte final, van omplir del tot la plaça de La Quintana aquest migdia de diumenge. Es tracta de la major manifestació en defensa de la sanitat pública que es recorda a la capital de Galícia.









Els manifestants van entonar càntics contra el president del Govern Gallec. "L'actitud de Feijóo és la d'un comercial d'empreses internacionals i privades perquè puguin fer bon negoci amb diners públics, perquè el sector privat penetri al públic cal afeblir el sistema", va argumentar abans de la protesta el portaveu de SOS Sanidade Pública, qui ha posat com a exemple la gestió d'equips de cardiologia del CHUS per part d'empreses com la nord-americana Medtronic.





