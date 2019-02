CaixaBank compleix amb els requeriments de capital del BCE per al 2019

CaixaBank ha confirmat que ja compleix amb els requeriments mínims de capital que li exigeix el Banc Central Europeu (BCE) per a l'exercici 2019 en el marc del procés de revisió i avaluació supervisora (SREP), segons ha informat a la Comissió Nacional del Mercat de valors (CNMV).





Aquests requisits es mantenen invariables respecte als de 2018 i suposen que el banc ha de mantenir una ràtio CET 1 del 8,75%, i una ràtio de capital total del 12,25%. Des l'1 de gener de 2019, després de la finalització del període transitori, coincideixen els requeriments 'phase in' i 'fully loaded'.





Al tancament de desembre, CaixaBank comptava amb una ràtio CET 1 'phase in' del 11,7% i 'fully loaded' de l'11,5%, així com amb unes ràtios de capital total 15,5% i 15,2%, respectivament.





D'aquesta manera, CaixaBank ja compta actualment amb els nivells de capital que el BCE li exigeix, de manera que no hi ha cap limitació per a la distribució en forma del pagament de dividends, remuneració variable o d'interessos als titulars de valors de capital de nivell 1 addicional de cara a 2019.