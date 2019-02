La comissió de Drets Socials, Cultura i Esport de Barcelona ha demanat aquest dilluns al Govern d'Ada Colau que no porti a votació cap expedient sobre la Capella de la Misericòrdia sense el consens de totes les institucions implicades, sobre si l'espai ha d'acollir el CAP Raval Nord o l'ampliació del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), com estava previst.





La proposta, promoguda pel PSC, ha rebut el suport del PDeCAT, Cs, PSC, PP i el regidor no adscrit Joan Josep Puigcorbé, mentre que el Govern de BComú i també ERC s'han abstingut, i la CUP ha votat en contra, abans que aquest dimarts la comissió d'Economia voti un expedient per a extingir la concessió de l'espai en favor del Macba.





La regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, ha assegurat que el govern municipal mantindrà aquesta votació de cara a la comissió de dimarts, però s'ha obert a posposar el seu debat en el ple --on s'ha d'aprovar o no de forma definitiva-- fins que la comissió que ha d'estudiar alternatives per ampliar el Macba arribi a una conclusió.





Volen mantenir la votació d'aquest dimarts per tenir iniciats els processos i accelerar-los si la comissió conclou que el Macba pot ampliar-se en un altre lloc --en base a quatre propostes del Ajuntament--, i ha dit que un error seu ha estat "pensar que els departaments de Sanitat i de Cultura de la Generalitat parlaven entre ells".





La socialista Carmen Andrés ha demanat que no es votin els expedients si no es garanteix el consens de totes les institucions, mentre que Marilén Barceló (Cs) ha criticat que l'Ajuntament oferís ubicar el CAP en un espai cedit al Macba: "No pot prometre el que no té, perquè enganya i crea conflicte".





Des del PDeCAT, Jaume Ciurana ha acusat el govern municipal de "fer les coses de la pitjor manera possible, enfrontant salut i cultura" i amb deslleialtat institucional, i la republicana Montserrat Benedí ha demanat a Pin que busqui solucions i que no generi problemes.





Alberto Villagrasa (PP) ha sostingut que aquesta tampoc és una ubicació idònia per al CAP, mentre que Maria Rovira (CUP) ha dit que aquest cas és un conflicte entre elits i classes populars --ha dit que la majoria de la col·lecció museística seria privada--, i el regidor no adscrit Joan Josep Puigcorbé ha proposat que la subestació elèctrica que dificulta una eventual ampliació del CAP es traslladi a Montjuïc, i així la permeti.