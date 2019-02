L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha posat en marxa aquest dimarts el nou servei E- Bicibox, la bicicleta pública compartida dels municipis metropolitans de Barcelona, amb un total de 300 bicicletes repartides en 45 mòduls de 14 places.





En un comunicat de l'AMB, el vicepresident de Mobilitat i Transport de l'àrea, Antoni Poveda, ha destacat la necessitat d'ampliar l'oferta de serveis públics sostenibles: "Hem de seguir impulsant polítiques i oferir alternatives per impulsar el canvi d'hàbits i aconseguir rebaixar els nivells de contaminació".





La inauguració ha tingut lloc a Esplugues de Llobregat (Barcelona), on el primer tinent d'alcalde de la ciutat, Eduard Sanz, ha assegurat que és una iniciativa per un canvi de costums "que no té marxa enrere".





11 MUNICIPIS





El servei s'ha posat en marxa en 11 municipis metropolitans: Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Gavà, l'Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Viladecans, i les pròximes setmanes E-Bicibox arribarà també a Sant Cugat del Vallès, encara que l'objectiu de l'AMB és arribar a cobrir en un futur tots els municipis metropolitans.





Les noves bicicletes elèctriques són un nou abonament del servei E-Bicibox --una xarxa pública d'aparcaments gratuïts i segurs per a bicicletes privades--, i per utilitzar el servei cal ser usuari registrat i disposar d'una targeta.





30 MINUTS GRATUÏTS





L'abonament del servei té un esquema de tarifes que inclou una quota anual de 30 euros a l'any, o bé una tarifa segons les franges temporals d'ús, i actualment i de manera promocional, els primers 30 minuts són gratuïts.





El servei funcionarà entre les 07:00 i les 00:00 hores, els set dies de la setmana durant els 365 dies a l'any, i l'horari s'adaptarà en el futur en funció de la demanda i l'ús.