El Govern central veu al CZFB com "actor fonamental" per a l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible

L'alta comissionada del Govern central per a l'Agenda 2030 de l'ONU, Cristina Gallach, ha defensat aquest dimarts que el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) és un "actor fonamental" per a l'aplicació dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (DOS) que conté aquesta agenda.





Durant una conferència a la seu del CZFB, ha defensat que un dels eixos de l'Agenda 2030 són les aliances entre agents públics i privats, i que el CFZB pot ajudar a "fer aterrar" la concreció d'aquests objectius.





L'exsecretària general adjunta de l'ONU ha exposat que l'Agenda alerta que "no hi ha política pública ni recurs públic suficient" per poder assumir els 17 fins, pel que és necessària la interacció d'administracions i sector privat.





Considera que l'Agenda ha generat "un espai comú d'acció i actuació" per el públic i el privat, i que és un instrument que constitueix tant una visió com un pla d'acció a seguir pels diferents actors.





PERE NAVARRO





Gallach ha estat acompanyada durant la conferència pel delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro, que ha afirmat que apostarà per que el Consorci sigui "el millor polígon del món" amb l'impuls d'aquests objectius.





Navarro ha raonat que el CZFB ha de "col·laborar, explicar i implicar-se" en la consecució dels 17 objectius i que ho farà tant en el seu polígon com en els espais que gestiona. I ha coincidit amb Gallach en què, per això, és important que el sector públic interactuï amb el privat per intercanviar informació i generar una xarxa d'interessos compartits.