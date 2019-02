La comissió d'Economia i Hisenda de Barcelona ha decidit aquest dimarts ajornar la votació per revocar o no la cessió de la Capella de la Misericòrdia a Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) per ubicar-hi el nou CAP Raval Nord, a petició de la majoria dels grups de l'oposició i contra la voluntat del Govern d'Ada Colau, que volia votar-lo.





Tots els grups han votat a favor de posposar aquest debat, excepte BComú i la CUP, i han recordat que la comissió de Drets Socials d'aquest dilluns va aprovar una proposta del PSC exigint que no es portés a votació l'assumpte fins que es garanteixi el consens institucional.





A més, els mateixos grups han reservat el seu posicionament davant una iniciativa ciutadana de la plataforma que dóna suport a la obertura del CAP en aquest espai --cedit al Macba--, pel que no es posicionaran fins al ple, excepte BComú i la CUP, que han votat a favor d'instar el Govern municipal a promoure els acords.





NECESSITAT DEL CAP





La metge del CAP Anna Romagosa ha dit que el centre està "a l'UCI" pel seu mal estat i ha demanat als grups polítics prioritzar els interessos dels veïns per sobre dels polítics, mentre que el portaveu de la plataforma Raval Nord --que uneix a veïns i professionals-- Iñaki García ha criticat que ajornar aquest acord podria retardar l'assumpte uns dos anys, donada la proximitat de les eleccions municipals.





Des del grup Demòcrata, Sònia Recasens ha confiat que es trobarà una solució de consens, i ha dit als veïns: "Tindran un CAP digne que garanteixi les condicions que necessiten. Però no es pot fer a costa de danyar les necessitats d'ampliació del Macba", després del que Carina Mejías (Cs) ha dit que l'assumpte obeeix a una estratègia electoralista.





La republicana Gemma Sendra ha demanat més temps per estudiar si es pot tant ampliar el CAP com el Macba, després del que la socialista Carmen Andrés ha insistit que l'assumpte ha de decidir-des del consens, i Javier Mulleras (PP) ha acusat el Govern municipal d'haver convertit els veïns a "ostatges d'una batalla política".





Eulàlia Reguant (CUP) ha dit que l'assumpte no enfronta salut i cultura, sinó un CAP contra grans institucions culturals que han generat canvis urbanístics al Raval que han afectat la vida dels seus veïns, i el regidor no adscrit Joan Josep Puigcorbé ha apostat per esperar per trobar una solució als dos equipaments.





AJORNAMENT DE LA VOTACIÓ





La regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, ha apostat per mantenir la votació malgrat l'acord de la comissió --ha insistit que no la portarien a votació definitiva en el ple fins que s'aconseguís el consens-- i ha demanat a la Secretaria que assegurés que l'oposició podia ajornar el debat, cosa que finalment ha confirmat, segons el Reglament Orgànic Municipal (ROM).





Així ho ha decidit la majoria dels grups --que primer han volgut retirar-lo, però han optat per ajornar-perquè ho permetés el ROM--, que van aprovar dilluns la proposta del PSC que exigia aquest consens institucional abans de votar, cosa que van donar suport tots els grups excepte la CUP, que va votar en contra, i BComú i ERC, que es van abstenir --ERC ha donat suport posposar el debat per respecte a l'acord de la comissió--.





NOVA POSSIBILITAT





En declaracions als mitjans després d'aquest debat, Pin ha anunciat que l'Ajuntament ha demanat al Servei Català de la Salut (CatSalut) estudiar la possibilitat d'ubicar el nou CAP Raval Nord en un espai de nova construcció contigu a l'edifici Meier del Macba.





Aquest és el mateix espai que un dels proposats per ampliar el Macba, i volen que el CatSalut estudiï la viabilitat d'ubicar aquí el CAP --en lloc de a la Capella de la Misericòrdia-- per si el Macba descarta les quatre opcions proposades per l'Ajuntament perquè pugui ampliar-se.