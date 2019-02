Els empleats de Podemos ja no fan servir Telegram per evitar filtracions

Els empleats de Podemos ja no fan servir Telegram com a canal habitual per convocar reunions i enviar les conclusions.









El comitè d'empresa de Podemos es reuneix cada mes a la seu del carrer Princesa de Madrid per debatre diferents temes.





Fins ara, el comitè convocava als membres a través d'un canal de l'aplicació de missatgeria instantània Telegram. Així, els seguidors rebien una notificació sobre les dates de reunió i sobre les conclusions.





Des del comitè sempre s'ha demanat discreció amb aquests missatges, però tot i això alguns mitjans de comunicació han publicat acords que s'han donat en aquestes reunions.





Potser per això des de fa dos mesos els empleats de Podemos no actualitzen el seu canal.