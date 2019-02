El president dels Estats Units, Donald Trump, ha afirmat aquest dimecres que té un "pla B, C, D, E i F" per fer front a la situació de Veneçuela en cas que el mandatari del país, Nicolás Maduro, no abandoni el poder.

"Crec que hi ha una sèrie de solucions, diverses opcions diferents. Analitzem totes les opcions", ha dit, després de ser preguntat sobre si considera una opció militar per al país sud-americà. En aquest sentit, ha recalcat que "mai no ha parlat" sobre la possibilitat d'enviar tropes a Colòmbia.





Després d'això, ha ressaltat que té una "gran flexibilitat" i que "hi ha molts plans". "Probablement tinc més flexibilitat que cap altre home que ha estat en aquesta oficina", ha dit, en referència a la Presidència del país nord-americà.





"Ara mateix estem en un període increïble. Vaig veure l'immens nombre de persones (que es va manifestar) aquest dimecres a favor del president legítim interí, Juan Guaidó", ha subratllat Trump, que ha dit a més que "estan passant moltes coses a Veneçuela que la gent no sap".





"Hi ha molt suport pel que estem fent i per a la gent amb qui estem parlant. Molt suport. Un suport immens", ha ressaltat, sense entrar en detalls, abans de reiterar el seu "gran respecte" per "l'home que la majoria de gent considera el president real de Veneçuela", en referència a Guaidó.





Així, ha dit que el president de l'Assemblea Nacional és "molt valent", alhora que ha afegit que "creu que funcionarà molt bé".





Trump ha assenyalat a més que "en alguns casos" l'ajuda humanitària destinada al país "està entrant" a Veneçuela, malgrat la negativa del Govern de Maduro a acceptar-la. "Van bloquejar una de les brigades, però no han pogut bloquejar les altres", ha dit.





"Crec que (Maduro) està cometent un error terrible en no permetre que passi (l'ajuda humanitària). Mostra algunes coses dolentes", ha argumentat, abans de recalcar que els Estats Units "intenten entregar menjar a la gent que està morint de gana".





"Hi ha gent morint-se de gana a Veneçuela, i això mostra el que pot passar amb el Govern equivocat. Si tens el Govern equivocat, passen coses dolentes", ha assegurat, alhora que ha apuntat que Washington està enviant "una quantitat enorme de menjar i altres coses, subministraments".





Per la seva banda, el president de Colòmbia, Iván Duque, ha dit que impedir l'entrada d'aliments i medicaments a Veneçuela per alleujar la crisi humanitària que pateixen milers de persones és un crim de lesa humanitat per part del mandatari veneçolà.





Guaidó, que el passat 23 de gener es va proclamar "president interí" de Veneçuela, ha anunciat aquest dimarts que el proper 23 de febrer "serà el dia que entri l'ajuda humanitària" a la nació del Carib, per aquest motiu va demanar altre cop la complicitat dels militars.





"El 23 de febrer serà el dia que entri l'ajuda humanitària a Veneçuela", va dir el líder opositor des de l'Avinguda Francisco de Miranda de Caracas, en el context d'una nova mobilització contra el Govern de Maduro que va sumar milers de manifestants als carrers de la capital, Caracas.